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मुजफ्फरनगर पहुंची स्वर्ण समाज की पैदल यात्रा, UGC प्रावधानों और आरक्षण पर सरकार को घेरा

मुजफ्फरनगर पहुंचे त्यागी भूमिहार महासभा के अध्यक्ष अक्षय त्यागी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की.

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हरिद्वार से दिल्ली जा रही स्वर्ण समाज की पैदल यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 9:39 PM IST

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मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से दिल्ली जंतर-मंतर तक निकाली जा रही स्वर्ण समाज एकता की पैदल मार्च यात्रा पहुंची. यात्रा में शामिल त्यागी भूमिहार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय त्यागी ने यूजीसी से जुड़े कथित प्रावधानों और आरक्षण व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि उनका संगठन आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा है. यात्रा में शामिल लोगों ने यूजीसी रोलबैक, शिक्षा बचाओ और आरक्षण हटाओ जैसे नारों वाले बैनर के साथ अपनी मांगें उठाईं.

मुजफ्फरनगर पहुंचे त्यागी भूमिहार महासभा के अध्यक्ष अक्षय त्यागी. (Video Credit: ETV Bharat)

आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति बनाने की मांग: यूजीसी के कथित प्रावधानों और आरक्षण व्यवस्था के विरोध में यह पैदल यात्रा हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू हुई है. यात्रा के मुजफ्फरनगर पहुंचने पर अक्षय त्यागी ने कहा कि यह किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि पूरे स्वर्ण समाज का आंदोलन है. उन्होंने कहा कि यूजीसी जैसे कथित कानूनों से भविष्य में बच्चों के बीच भेदभाव की स्थिति पैदा होने की आशंका है. उन्होंने मांग उठाई कि किसी विशेष जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को देखकर ही जरूरतमंदों को आरक्षण मिलना चाहिए.

जंतर-मंतर पर होगा यात्रा का समापन: अक्षय त्यागी ने बताया कि यह पैदल मार्च हर की पौड़ी से करीब 50 लोगों के साथ शुरू हुआ था, जिसमें लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं. इस यात्रा का समापन 20 तारीख को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक कार्यक्रम के साथ होगा. उन्होंने सरकार से यूजीसी से जुड़े कथित प्रावधानों को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आगे के आंदोलन की नई रणनीति तैयार की जाएगी.

वोट की चोट देने की दी चेतावनी: अक्षय त्यागी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि समाज के पास वोट की बड़ी ताकत है और इसी के जरिए वे अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे. उन्होंने कहा कि समाज के बच्चे बिना किसी डर के शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते और व्यवस्था में सुधार नहीं होता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा.

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