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मुजफ्फरनगर एसएसपी ने दिलाई कांवड़ नियमों की डिजिटल शपथ, न रेसिंग होगी, न निकलेंगे साइलेंसर

सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस, शिविर संचालकों और शिवभक्तों ने लिया संकल्प

कांवड़ नियमों की डिजिटल शपथ
कांवड़ नियमों की डिजिटल शपथ (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
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मुजफ्फरनगर: जनपद में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित शांतिपूर्ण और अनुशासित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक नई पहल की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी 22 थानों के थानाध्यक्ष, कांवड़ सेवा शिविर संचालकों, कांवड़ यात्रियों, डीजे संचालकों और यात्रा से जुड़े अन्य लोगों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा एवं अनुशासन की शपथ दिलाई.

नियमों का पालन करना मकसद: कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जनपद के सभी थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. इस ऑनलाइन कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, कांवड़ सेवा शिविर संचालक, शिवभक्त कांवड़िये, डीजे संचालक और यात्रा से जुड़े अन्य लोग शामिल हुए.

सभी को यह शपथ दिलाई गई है कि सभी लोग कानून पालन करेंगे, और पूरे भक्ति-भाव से पूरे समर्पित भाव से पूरी पवित्रता के साथ इसको मनाएंगे. जो भी कावड़ लेकर चलेंगे. कानून का पालन करेंगे.- संजय कुमार वर्मा, एसएसपी मुजफ्फरनगर

सुरक्षित सफर का संकल्प: शपथ के दौरान सभी ने संकल्प लिया कि वे केवल निर्धारित कांवड़ मार्ग का ही उपयोग करेंगे. कानून-व्यवस्था और यातायात नियमों का पालन करेंगे. किसी भी प्रकार के विवाद या अव्यवस्था में शामिल नहीं होंगे. प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे. मोटरसाइकिल से डाक कांवड़ ले जाते समय साइलेंसर नहीं निकालेंगे. तेज गति या रेसिंग नहीं करेंगे. डीजे और ध्वनि उपकरणों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप करेंगे और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देते हुए संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देंगे.


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