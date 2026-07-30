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मुजफ्फरनगर एसएसपी ने दिलाई कांवड़ नियमों की डिजिटल शपथ, न रेसिंग होगी, न निकलेंगे साइलेंसर

मुजफ्फरनगर: जनपद में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित शांतिपूर्ण और अनुशासित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक नई पहल की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी 22 थानों के थानाध्यक्ष, कांवड़ सेवा शिविर संचालकों, कांवड़ यात्रियों, डीजे संचालकों और यात्रा से जुड़े अन्य लोगों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा एवं अनुशासन की शपथ दिलाई.

नियमों का पालन करना मकसद: कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जनपद के सभी थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. इस ऑनलाइन कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, कांवड़ सेवा शिविर संचालक, शिवभक्त कांवड़िये, डीजे संचालक और यात्रा से जुड़े अन्य लोग शामिल हुए.