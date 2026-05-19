ETV Bharat / state

महिलाओं पर विवादित बयान; मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ FIR दर्ज

सिविल लाइन थाना पुलिस ने जाट महासभा की तहरीर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के कार्यक्रम का है पूरा विवाद, एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने दी केस की जानकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 9:00 PM IST

|

Updated : May 19, 2026 at 9:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की सिविल लाइन थाना पुलिस ने जाट महासभा की शिकायत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि बीती 14 मई को दिल्ली में हुई जाट महासभा के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राजकुमार भाटी ने जातिगत रूप से महिलाओं पर एक बेहद विवादित बयान दिया था.

इसके चलते सोमवार को मुजफ्फरनगर जनपद में जाट महासभा के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा से मुलाकात की थी. कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए इस संवेदनशील मामले में राजकुमार भाटी के विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.

जाट महासभा के जिला महासचिव जयवीर सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

नफरत फैलाने के आरोप: इस शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने आज सपा नेता राजकुमार भाटी के विरुद्ध मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने तथा जातिगत द्वेष भावना फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 356 के तहत मामला पंजीकृत कर इस प्रकरण में अपनी आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है. जाट महासभा के जिला महासचिव जयवीर सिंह ने बताया कि कल हमारा जाट महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला था. हमने पुलिस कप्तान को उस विवादित बयान की वीडियो क्लिप के बारे में पूरी जानकारी देते हुए राजकुमार भाटी के खिलाफ एक तहरीर दी थी.

महिलाओं के अपमान पर जताया कड़ा रोष: तहरीर में बताया गया है कि उन्होंने जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं के प्रति अत्यंत अपमानजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है. मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके घर में यही परंपरा है और क्या यही संस्कार उन्हें मिले हैं जो वे सार्वजनिक मंचों से इस तरह की भाषा बोलते हैं. मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी कहूंगा कि यह नेता काफी समय से इस तरह की अमर्यादित भाषा का लगातार प्रयोग कर रहा है. कभी किसी वर्ग के ऊपर तो कभी किसी अन्य के ऊपर टिप्पणी करना इनकी आदत बन चुकी है, इसलिए हमने कल इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी मुजफ्फरनगर से ठोस कार्रवाई का अनुरोध किया था.

दिल्ली के प्रोग्राम में दिया था विवादित बयान: हमारे अनुरोध पर आज राजकुमार भाटी के खिलाफ विधिवत मुकदमा दर्ज हो गया है और अब जाट महासभा पूरी शक्ति के साथ अदालत में भी इसके खिलाफ मुकदमा लड़ेगी और इसे सजा दिलाने का काम करेगी. जयवीर सिंह ने बताया कि दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है. यह कार्यक्रम किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के विषय में अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा आयोजित किया गया था. बाबा टिकैत की पुण्यतिथि वैसे तो 15 मई को होती है, लेकिन महासभा ने 14 तारीख को ही वहां पर इस परिचर्चा का आयोजन किया था.

गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी महासभा: इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद हरेंद्र मलिक, किसान नेता राकेश टिकैत और जितेंद्र हुड्डा जैसे बड़े जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मंच पर मौजूद थे, जहां इस नेता ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया. वहां पर मौजूद सभी लोगों को समाज का अपमान करने वाले ऐसे व्यक्ति के गले में जूते की माला डालकर धक्के मार कर बाहर निकाल देना चाहिए था. इस तरह का अभद्र व्यवहार जाट महासभा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम प्रशासन से आगे उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं. इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने भी पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने रखा है.

सीओ सिटी की जांच के बाद दर्ज हुआ केस: एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि थाना सिविल लाइन में जयवीर सिंह द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें राजकुमार भाटी द्वारा कुछ विशिष्ट वर्गों और जातियों की महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप था. इस अतिसंवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी (CO City) द्वारा पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई गई थी. इस प्रारंभिक जांच से प्रथमदृष्टया सभी तथ्य और आरोप पूरी तरह सही पाए जाने पर सिविल लाइन थाने में विधिवत अभियोग दर्ज किया गया है. राजकुमार भाटी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में अपराध संख्या 122/26 के तहत धारा 356 और 196 बीएनएस के अंतर्गत केस दर्ज कर अग्रिम तफ़्तीश नियमानुसार कराई जा रही है.

बाइट = जयवीर सिंह (जाट महासभा जिला महासचिव )

बाइट - संजय कुमार वर्मा ( एसएसपी मुजफ्फरनगर )Conclusion:

Last Updated : May 19, 2026 at 9:08 PM IST

TAGGED:

JAT MAHASABHA COMPLAINT
SSP SANJAY KUMAR VERMA
MAHENDRA SINGH TIKAIT ANNIVERSARY
MUZAFFARNAGAR CRIME NEWS
SP SPOKESPERSON RAJKUMAR BHATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.