मुजफ्फरनगर: दोस्त को उसके बेटे के जन्मदिन पर पिलाई शराब, फिर गला घोंटकर लाश जंगल में फेंकी; आरोपी गिरफ्तार
अवैध संबंधों के चलते राहुल ने रोहित को बेटे के जन्मदिन पर बुलाया, शराब पिलाई और गला घोंटकर शव जंगल में फेंक दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 4:33 PM IST
मुजफ्फरनगर: उत्तरप्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक दोस्त की खौफनाक साजिश का उस समय पर्दाफाश हुआ, जब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्यारे को गोली मार कर गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान इस हत्यारे दोस्त ने बताया कि दोस्त की पत्नी से उसके अवैध संबंध थे. वह इसमें रोडा बन रहा था. दोस्त को उसने पहले शराब पिलाई और फिर उसकी गला घोट के हत्या कर दी.
शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहजुद्दी गांव निवासी एक 27 वर्षीय रोहित 20 जून की शाम को अचानक लापता हो गया था. वह अपने बेटे की जन्मदिन पार्टी को सेलिब्रेट कर घर से निकला था. परिजनों ने उसको सभी जगह तलाश किया. इसके बाद उन्होंने रोहित के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी.
जंगल में मिली रोहित की लाश: जिस पर पुलिस रोहित की तलाश कर ही रही थी कि रविवार को उसका शव गांव में स्थित जंगल में पड़ा मिला.पुलिस ने रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. कुछ ही घंटो बाद रविवार रात पुलिस की हत्यारे से मुठभेड़ हो गई थी. जिसमें पुलिस ने राहुल नाम के इस हत्यारे को गोली मारकर जब गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ के दौरान बताया कि रोहित उसका दोस्त था जिसके चलते रोहित के घर उसका अक्सर आना जाना होता था. इसी बीच रोहित की पत्नी से उसके अवैध संबंध हो गए थे जिसमें रोड़ा बन रहे रोहित को उसने उसके बेटे की जन्मदिन पार्टी के बाद फोन कर बुलाया था.
शराब पिलाने के बाद दोस्त ने की हत्या: दोनों ने शराब पी और फिर हत्यारे दोस्त राहुल ने रोहित की गला घोटकर हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था. मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि शाहपुर गांव में एक शहाजुद्दीन गांव है. वहां रोहित की गला दबाकर हत्या की गई थी. उसके घर शहाजुड्डी से डेढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर खेत में उसका शव मिला था. सूचना के आधार पर पुलिस मुलाजिम की तलाश कर रही थी.
आरोपी राहुल गोली लगने से घायल: पुलिस जांच में राहुल नाम के लड़के का नाम प्रकाश में आया था. पुलिस जब उसको पकड़ने पहुंची तो वह पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश करता है. पुलिस की जवाबी फायरिंग के कारण उसके पैर में गोली लगती है. पुलिस ने उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद किया है. उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है, पूछताछ में अवैध संबंधों के चलते हत्या किये जाने का मामला सामने आया है.
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