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मुजफ्फरनगर पहुंचे संगीत सोम ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया बड़ा बयान, सपा-कांग्रेस के लिए कही ऐसी बात

संगीत सोम बुधवार को मुजफ्फरनगर में एक कांवड़ शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे थे.

मीडिया से मुखातिब संगीत सोम.
मीडिया से मुखातिब संगीत सोम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:00 PM IST

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मुजफ्फरनगर : कांवड़ यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा को अखिलेश यादव और उनके चमचे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं. यात्रा में कुछ लोग नंगा नाच करने की कोशिश रहे हैं. पुलिसकर्मियों को पीटने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए.

मीडिया से मुखातिब भाजपा नेता संगीत सोम. (Video Credit : ETV Bharat)



संगीत सोम ने कहा कि ये देश दुनिया और सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा चल रही है. कुछ लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. कांवड़ियों के बीच में घुस रहे हैं, वे लोग दूसरे देश और दूसरी पार्टियों के इशारे पर यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं.


संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश जी ये शिव की यात्रा है. शव की यात्रा नहीं यहां आज डीजे भी बजाते हैं और कांवड़ भी निकलती है. अखिलेश यादव जी आप ट्वीट कर इस कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस तो हमेशा से करती ही आई है.


संगीत सोम ने कहा कि जिस तरह आज सनातन धर्म का पूरी दुनिया में बोलबाला है. उससे दुनिया घबराई हुई है. एक वीडियो मेरे पास आया था, लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन का जो पाकिस्तान में बैठकर कह रहे हैं कि भारत का रॉ (RAW) हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों को मार रहा है. आतंकियों को मार रहा है वो इसलिए जब तक भारत में सनातन की सरकार रहेगी, तब तक हमारे लोग इसी तरीके से मारते रहेंगे.


संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर दंगे का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था यहां सनातनियों को मारा काटा जा रहा था. उस समय हमें जेल भेजा गया था. जेल में अत्याचार भी हुए, लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे. इसीलिए अब हम न बंटेंगे न कटेंगे और न ही छंटेंगे. संगीत सोम बुधवार को मुजफ्फरनगर जनपद में एक कांवड़ शिविर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे.

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कांवड़ यात्रा में उत्पात
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