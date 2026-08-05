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मुजफ्फरनगर पहुंचे संगीत सोम ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया बड़ा बयान, सपा-कांग्रेस के लिए कही ऐसी बात

मीडिया से मुखातिब संगीत सोम. ( Photo Credit : ETV Bharat )