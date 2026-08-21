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मुजफ्फरनगर में संत समागम; संदीप महराज को मिली महामंडलेश्वर की उपाधि

संत समागम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष संत डॉ. रविन्द्र पुरी महाराज समेत अनेक संत पहुंचे थे.

मुजफ्फरनगर में संत समागम
मुजफ्फरनगर में संत समागम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 8:54 AM IST

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मुजफ्फरनगर : भोपा रोड स्थित पंजाबी बारात घर में गुरुवार को आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल देखने को मिला. यहां आयोजित भव्य समारोह में संत समाज की गरिमामय उपस्थिति के बीच संदीप जी महराज को महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया. संत समागम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष संत डॉ. रविन्द्र पुरी महाराज समेत अनेक संत पहुंचे थे.


महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के बाद संदीप महराज ने समाज सेवा, सामाजिक समरसता, मानवता और राष्ट्रहित के लिए कार्य करने का संकल्प लिया. संदीप महराज ने कहा, उन्हें जो दायित्व और सम्मान मिला है, वह उनके लिए गौरव के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है. कहा कि समाज की एकता, धर्म की मजबूती और देश की उन्नति के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा. मानवता और समाजहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरतमंदों की सेवा, सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे.

संदीप महराज को मिली महामंडलेश्वर की उपाधि (Video Credit : ETV Bharat)


संदीप महराज ने कहा कि आज समाज को जोड़ने वाली शक्तियों को मजबूत करने की आवश्यकता है. धर्म केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा, सद्भाव, संस्कार और मानव कल्याण का भी संदेश देता है. जब समाज में आपसी विश्वास और भाईचारा मजबूत होगा, तभी देश भी और अधिक मजबूत बनेगा. उन्होंने सनातन संस्कृति की महान परंपराओं को आगे बढ़ाने और युवाओं को संस्कार एवं सेवा के मार्ग से जोड़ने पर भी जोर दिया.


मुजफ्फरनगर में आयोजित संत समागम समारोह केवल महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान किए जाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस अवसर ने सामाजिक एकता, सनातन संस्कृति, राष्ट्र की एकता-अखंडता और इंसानियत के संदेश को भी मजबूती से सामने रखा. संदीप महराज के महामंडलेश्वर बनने के साथ संत समाज ने उनसे जो अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां जोड़ी हैं, वे निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके सामाजिक और धार्मिक कार्यों की दिशा तय करेंगी.

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मुजफ्फरनगर में संत समागम
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SAINT GATHERING IN MUZAFFARNAGAR

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