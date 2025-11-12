मुजफ्फरनगर में दो सड़क हादसे; मां-बेटे सहित 4 की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर
सीओ गजेंद्र पाल ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के तावली गांव के पास दो बाइकों की आपस में आमने-सामने भिड़ंत हो गई.
मुजफ्फरनगर: दो बाइकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई है. दुर्घटना में दो लोग गंभीर घायल हैं. मृतकों में मां-बेटा और एक व्यक्ति शामिल है. यह दुर्घटना मुजफ्फनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में तावली गांव के पास हुई. वहीं, दूसरा हादसा बुढ़ाना-कांधला रोड पर हुआ, जिसमें ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई है.
बुढ़ाना के सीओ गजेंद्र पाल ने बताया मृतकों की पहचान मां बेटे रुखसाना पत्नी आस मोहम्मद, परवेज पुत्र आस मोहम्मद, निवासी साझक, थाना शाहपुर और देवा पुत्र प्रदीप, निवासी ग्राम शहाबुद्दीनपुर मजरा, थाना भोरा कला के रूप में हुई है. सीओ ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दो लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सीओ गजेंद्र पाल ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6 बजे तावली गांव के पास दो बाइकों की आपस में आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में 5 लोग घायल हुए. मौके पर पहुंची शाहपुर पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल भिजवाया. वहां डॉक्टर ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. दुर्घटना में रुखसाना और उनके बेटे परवेज की मौत हुई है. तीसरी मौत देवा की हुई है, जो दूसरी बाइक पर था. मामले की जांच और विधिक कार्रवाई की जा रही है.
ट्रैक्टर ड्राइवर की हादसे में मौत: सीओ गजेंद्र पाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में कांधला रोड पर गन्ना लदा ट्रैक्टर पलट गया. इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई है. मृतक की पहचान प्रवीण पुत्र मदन, निवासी गांव भसाना के रूप में हुई है.
उन्होंने बताया कि प्रवीण कुरावा गांव से ट्रैक्टर-ट्रॉली में गन्ना लादकर बजाज शुगर मिल ले जा रहा था. बुढ़ाना-कांधला मार्ग पर तेज गति के कारण ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और उसका एक्सल टूट गया. गन्ना से भरी ट्रॉली खेत में पलट गई, जिसके नीचे प्रवीण दब गया.
हादसे की सूचना मिलते ही बुढ़ाना प्रभारी सुभाष अत्री पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. प्रवीण को बाहर निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई. राहगीरों की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी.
