मुजफ्फरनगर में दो सड़क हादसे; मां-बेटे सहित 4 की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर

मुजफ्फरनगर: दो बाइकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई है. दुर्घटना में दो लोग गंभीर घायल हैं. मृतकों में मां-बेटा और एक व्यक्ति शामिल है. यह दुर्घटना मुजफ्फनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में तावली गांव के पास हुई. वहीं, दूसरा हादसा बुढ़ाना-कांधला रोड पर हुआ, जिसमें ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई है.

बुढ़ाना के सीओ गजेंद्र पाल ने बताया मृतकों की पहचान मां बेटे रुखसाना पत्नी आस मोहम्मद, परवेज पुत्र आस मोहम्मद, निवासी साझक, थाना शाहपुर और देवा पुत्र प्रदीप, निवासी ग्राम शहाबुद्दीनपुर मजरा, थाना भोरा कला के रूप में हुई है. सीओ ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दो लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीओ गजेंद्र पाल ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6 बजे तावली गांव के पास दो बाइकों की आपस में आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में 5 लोग घायल हुए. मौके पर पहुंची शाहपुर पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल भिजवाया. वहां डॉक्टर ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. दुर्घटना में रुखसाना और उनके बेटे परवेज की मौत हुई है. तीसरी मौत देवा की हुई है, जो दूसरी बाइक पर था. मामले की जांच और विधिक कार्रवाई की जा रही है.