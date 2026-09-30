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मुजफ्फरनगर में प्रेमी से शादी के लिए पत्नी ने कराई पति की हत्या, 10 लाख का दिया था लालच

पुलिस ने अम्बरपुर के जंगल में हुई प्रवीण की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी और प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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"जमीन बेचकर दूंगी 10 लाख": मुजफ्फरनगर में पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने रची खौफनाक साजिश (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 9:49 PM IST

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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने 27 सितंबर को रतनपुरी थाना क्षेत्र के अम्बरपुर गांव के जंगल में हुई प्रवीण उर्फ परविंदर की हत्या का खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रेखा ने ही अपने प्रेमी विकास के साथ मिलकर इस खौफनाक हत्याकांड का प्लान बनाया था.

अवैध प्रेम संबंधों में पति को बाधक मानते हुए पत्नी ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में रतनपुरी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मामले का पर्दाफाश किया है.

जानकारी देते एसएसपी संजय कुमार वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

जमीन बेचकर 10 लाख देने का किया था वादा: पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि रेखा अपने प्रेमी विकास शर्मा से शादी करना चाहती थी. पति को रास्ते से हटाने के लिए रेखा ने विकास को भरोसा दिया था कि हत्या के बाद जमीन बेचकर वह उसे 10 लाख रुपये देगी. इसके बाद विकास ने इस साजिश में राजा उर्फ काला और कल्याण सिंह उर्फ कल्लू नाम के दो युवकों को भी शामिल कर लिया. राजा पर प्रवीण के करीब डेढ़ लाख रुपये बकाया थे, जिसे लेकर उनके बीच पहले से तनातनी चल रही थी.

फोन कर जंगल में बुलाया, फिर दो गोलियां मारकर ले ली जान: योजना के मुताबिक राजा ने एक नए SIM कार्ड का इस्तेमाल कर प्रवीण को फोन किया और उसे अम्बरपुर के जंगल में मिलने बुलाया. प्रवीण जैसे ही मौके पर पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ दो गोलियां चला दीं. गोली लगते ही प्रवीण लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी स्विफ्ट कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए थे.

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27 सितंबर के अम्बरपुर जंगल मर्डर केस का खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने पत्नी और प्रेमी समेत 4 को किया गिरफ्तार: पुलिस की विशेष टीम ने सर्विलांस और फॉरेंसिक साक्ष्यों की मदद से पूरे मामले की कड़ियां जोड़ीं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी रेखा, प्रेमी विकास, राजा और कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल दो अवैध तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और स्विफ्ट कार बरामद की गई है. पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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WIFE LOVER VIKAS KILLED HUSBAND
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MUZAFFARNAGAR PRAVIN MURDER

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