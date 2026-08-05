मुजफ्फरनगर में मौलाना जर्जीस के बयान पर भड़के उलेमा, कारी खालिद कासमी ने जताया ऐतराज
मुजफ्फरनगर में शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक कारी मोहम्मद खालिद कासमी ने मौलाना जर्जीस अंसारी के कथित विवादित बयान की निंदा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 7:09 PM IST
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक कारी मोहम्मद ख़ालिद क़ासमी ने प्रेस वार्ता कर मौलाना जर्जीस अंसारी सलफ़ी के श्रीकृष्ण जी से जुड़े कथित विवादित बयान की निंदा की. उन्होंने इसे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए सार्वजनिक माफी, भविष्य में ऐसे बयानों से परहेज और सरकार से कानूनी कार्रवाई की मांग की.
शहर के लोहिया बाज़ार स्थित शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक कारी मोहम्मद ख़ालिद क़ासमी और उनकी टीम ने मौलाना जर्जीस अंसारी सलफ़ी के श्रीकृष्ण जी से जुड़े कथित विवादित बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित इस बयान से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है.
आपत्तिजनक टिप्पणी करना इस्लाम की शिक्षा नहीं: कारी मोहम्मद ख़ालिद क़ासमी ने कहा कि किसी भी धर्म, महापुरुष या धार्मिक आस्था के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करना न तो इस्लाम की शिक्षा है और न ही भारत जैसे बहुधार्मिक देश की संस्कृति के अनुरूप है. उन्होंने आरोप लगाया कि विवादित बयान देने की प्रवृत्ति समाज में तनाव और दूरियां पैदा करती है तथा विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास को कमजोर करती है. उन्होंने मौलाना जर्जीस अंसारी से अपने कथित विवादित बयान को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. उनका कहना था कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आम जनता को ऐसे व्यक्तियों के बयानों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, ताकि समाज में नफरत फैलाने वाली भाषा को बढ़ावा न मिले.
विवादित बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग: कारी मोहम्मद ख़ालिद क़ासमी ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग की कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बार-बार विवादित बयान देने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि समाज और धर्म के जिम्मेदार लोगों को ऐसे मामलों में समय रहते खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए. यदि किसी व्यक्ति के विवादित बयान पर जिम्मेदार लोग मौन रहते हैं तो उसका असर पूरे समाज की छवि पर पड़ता है.
मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बयान का समर्थन किया: उन्होंने सभी लोगों से एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने तथा सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के उस बयान से भी सहमति व्यक्त की, जिसमें उन्होंने जर्जिस अंसारी के विवादित बयान पर मुस्लिम समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों एवं धार्मिक नेताओं से ध्यान देने और आवश्यक कदम उठाने की बात कही थी.
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