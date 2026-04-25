मुजफ्फरनगर में एक निजी स्कूल के चौकीदार की हत्या, बंद मिले सीसीटीवी कैमरे
चरथावल थाना क्षेत्र स्थित किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में हुई घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 12:16 PM IST
मुजफ्फरनगर : चरथावल थाना क्षेत्र स्थित किड्स हेवन पब्लिक स्कूल के चौकीदार की हत्या शुक्रवार रात कर दी गई. चौकीदार का खून से लथपथ शव शनिवार को स्कूल परिसर में दिखने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम के साथ घटनास्थल की जांच कराई. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. वहीं स्कूल के सीसीटीवी कैमरे बंद होने की वजह से मामला संदिग्ध हो गया है.
सीओ सदर रविशंकर मिश्रा ने बताया कि चरथावल थाना क्षेत्र स्थित किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में चौकीदार की हत्या की सूचना मिली थी. घटनास्थल की जांच के बाद हत्या को अंजाम किसी धारदार हथियार से देने की बात सामने आई है. हालांकि हत्या की वजह और हत्यारों की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस टीम को लगाया गया है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
सीओ सदर के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया है कि किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में करीब 4 साल से राजकुमार उर्फ राजू (50) चौकीदारी करते थे. वारदात को अंजाम शनिवार रात को दिया गया है. परिजनों का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं थी. ऐसे में वारदात के हर पहलू की जांच की जा रही है. स्कूल के सीसीटीवी कैमरे बंद होने की बात परिजन कह रहे हैं. स्कूल प्रबंधन के सहयोग से इसकी तफ्तीश की जाएगी. एसओजी और थाने की टीम जुटी हुई हैं. शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा.