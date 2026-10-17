मुजफ्फरनगर पुजारी हत्याकांड; पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा, गिरफ्तार पिता-पुत्र ने बताई चौंकाने वाली बात
भौराकलां थाना क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के पुजारी स्वामी देवानंद भारती की हत्या 13 अक्टूबर को गोली मारकर कर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:50 AM IST
मुजफ्फरनगर : भौराकलां थाना क्षेत्र में शिव मंदिर के पुजारी स्वामी देवानंद भारती हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस ने इस मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुजारी की हत्या करके पड़ोसी को फंसाने की साजिश रचने की बात स्वीकार की है. आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, दो तमंचे और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.
बता दें, बीते 13 अक्टूबर को भौराकलां थाना क्षेत्र के शिव मंदिर में रहने वाले पुजारी स्वामी देवानंद भारती (81) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया था.
पुलिस ने 15 अक्टूबर को कार्रवाई करते हुए जीशान पुत्र हाशिम और हाशिम पुत्र होशियारा निवासी गांव भौराकलां को शिकारपुर रोड स्थित सिसौली मोड़ चौराहे से गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में भौराकलां थाना पुलिस के साथ एसओजी, तितावी और फुगाना थाना पुलिस की टीमें शामिल रहीं.
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पुजारी द्वारा बेटा होने की भविष्यवाणी गलत साबित होने को लेकर उनका उनसे विवाद हुआ था. इसके अलावा उनका पड़ोसी हरेंद्र से भी विवाद था. आरोपियों ने हत्या के मामले में पड़ोसी को फंसाने के लिए उसके व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर लगी तस्वीरों से पासपोर्ट साइज फोटो बनवाए और वारदात के बाद घटनास्थल पर डाल दिए थे.