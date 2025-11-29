ETV Bharat / state

मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी में MBBS छात्र की संदिग्ध मौत; पिता पुलिस में RI, भाई यूपी टीम का क्रिकेटर

मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी में MBBS छात्र की संदिग्ध मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: सुभारती यूनिवर्सिटी में MBBS फर्स्ट ईयर के छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका शव मिलने सनसनी फैल गई. मृत छात्र मूलरूप से अलीगढ़ जिले का रहने वाला था. उसका छोटा भाई यूपी अंडर-19 क्रिकेट टीम का हिस्सा है. पिता पुलिस महकमे में प्रतिसार निरीक्षक के पद पर तैनात हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मामले की जांच-पड़ताल शुरू की गई है.

विश्वविद्यालय के मिडिया प्रभारी अनम शेरवानी ने बताया कि छात्र गोपेश कृष्ण अलीगढ़ के डिफेंस कंपाउंड संगम सिटी का रहने वाला था. वह यूनिवर्सिटी में MBBS प्रथम वर्ष का छात्र था और 20 नवंबर 2025 को ही हॉस्टल में रहने आया था.

उसके पिता उदल सिंह मुजफ्फरनगर में आरआई के पद पर तैनात हैं. उसकी मां हाउस वाइफ हैं. गोपेश के अलावा उसके साथ उस रूम में बिजनौर जिले के रहने वाले आर्यन कुमार और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रहने वाले राजीव रहते थे. यह लोग भी भी हाल ही में इस रूम में आए थे.

सुभारती यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शनिवार दोपहर बाद उसके दोनों साथी जब रूम पर पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था. उन्होंने अपने रूम पार्टनर को कई बार आवाज लगाईं. कमरे का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई.

हॉस्टल वार्डन को सूचना दी गई. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को सूचना देकर बुलाया. इसके बाद जब कमरे का दरवाजे तोड़ा गया, तो सभी के होश उड़ गए. गोपेश पंखे पर फंदे पर लटका हुआ था. उसकी मौत हो चुकी थी.