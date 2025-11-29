मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी में MBBS छात्र की संदिग्ध मौत; पिता पुलिस में RI, भाई यूपी टीम का क्रिकेटर
विश्वविद्यालय के मिडिया प्रभारी अनम शेरवानी ने बताया कि छात्र गोपेश कृष्ण अलीगढ़ के डिफेंस कंपाउंड संगम सिटी का रहने वाला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 10:10 PM IST
मेरठ: सुभारती यूनिवर्सिटी में MBBS फर्स्ट ईयर के छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका शव मिलने सनसनी फैल गई. मृत छात्र मूलरूप से अलीगढ़ जिले का रहने वाला था. उसका छोटा भाई यूपी अंडर-19 क्रिकेट टीम का हिस्सा है. पिता पुलिस महकमे में प्रतिसार निरीक्षक के पद पर तैनात हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मामले की जांच-पड़ताल शुरू की गई है.
विश्वविद्यालय के मिडिया प्रभारी अनम शेरवानी ने बताया कि छात्र गोपेश कृष्ण अलीगढ़ के डिफेंस कंपाउंड संगम सिटी का रहने वाला था. वह यूनिवर्सिटी में MBBS प्रथम वर्ष का छात्र था और 20 नवंबर 2025 को ही हॉस्टल में रहने आया था.
उसके पिता उदल सिंह मुजफ्फरनगर में आरआई के पद पर तैनात हैं. उसकी मां हाउस वाइफ हैं. गोपेश के अलावा उसके साथ उस रूम में बिजनौर जिले के रहने वाले आर्यन कुमार और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रहने वाले राजीव रहते थे. यह लोग भी भी हाल ही में इस रूम में आए थे.
सुभारती यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शनिवार दोपहर बाद उसके दोनों साथी जब रूम पर पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था. उन्होंने अपने रूम पार्टनर को कई बार आवाज लगाईं. कमरे का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई.
हॉस्टल वार्डन को सूचना दी गई. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को सूचना देकर बुलाया. इसके बाद जब कमरे का दरवाजे तोड़ा गया, तो सभी के होश उड़ गए. गोपेश पंखे पर फंदे पर लटका हुआ था. उसकी मौत हो चुकी थी.
पुलिस ने तत्काल उसके परिवार को सूचित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस घटना को सुनकर जहां परिजनों का बुरा हाल है. मुजफ्फरनगर के पुलिस कप्तान खुद विश्वविद्यालय में घटना की जानकारी लेने पहुंचे.
मेरठ के एसएसपी डॉ. विपिन टाडा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या करने की बात सामने आई है. वहां आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस ने घटना की तस्दीक की जा रही है. गोपेश के भाई हिमेश के अलावा दो बहनें भी हैं. गोपेश परिवार में अपने माता-पिता की तीसरी संतान था.
मृतक छात्र के पिता उदल ने कहा कि गोपेश का अभी तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एडमिशन कराया था. वह धोखा देकर चला गया. सीओ सरधना आशुतोष ने बताया कि इस पूरे मामले में उसके दोनों रूम पार्टनर से पूछताछ कर रहे हैं. अभी तक यही बात सामने आई है कि वह गुमसुम रहता था. ज्यादा बात भी नहीं करता था.
यह भी पढ़ें: बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक; मां की गोद से 10 माह की बच्ची को उठा ले गया, 24 घंटे में दो को बनाया निवाला