मुजफ्फरनगर पुलिस का खुलासा; 16 असलहे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद, तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंची तो वहां तीन युवक खड़े हुए दिखाई दिये. पुलिस टीम जब युवकों के पास पहुंची तो उनके द्वारा पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया गया. पुलिस टीम ने तीनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी तलाशी ली तो उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए. शाहपुर पुलिस को 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के मुताबिक, मंगलवार को थाना शाहपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध शस्त्रों का क्रय-विक्रय करने वाले गिरोह के सदस्य सप्लाई करने के लिये आये हैं. वह मीरापुर बाईपास फ्लाईओवर के पास हैं.

मुजफ्फरनगर : जिले में पुलिस ने अवैध असलहा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है. पुलिस का दावा है कि तीन असलहा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 16 असलहे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया है.

उन्होंने बताया कि तीन बदमाश पकड़े गये हैं. तसव्वर, अरमान और इकरार तीनों हरिद्वार के लक्सर के निवासी हैं. इसमें तसव्वर पर 10 हजार रुपये का इनाम था और बराबर पुलिस इसको खोज रही थी. इसी पर मंगलवार को सुबह चार बजे सूचना मिली थी कि मीरापुर बाईपास के पास तीन बदमाश असलहों को लेकर बेचने की फिराक में हैं.

इसी के तहत शाहपुर की पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ एसपीआरए और सीओ बुढ़ाना के निर्देशन में काम कर रही थी. 16 असलहे पकड़े गये हैं. जिनमें 05 पिस्टल .32 बोर, 01 तमंचा 12 बोर, 09 तमंचे 315 बोर, 01 मस्कट 12 बोर, 10 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 10 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 12 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये हैं.

आरोपी तसव्वर पर 10 हजार रुपये इनाम के साथ-साथ इसका आपराधिक इतिहास भी है. इस पर डकैती, मारपीट और आर्म्स एक्ट का मुकदमा है. साथ ही साथ शाहपुर में चौथा मुकदमा दर्ज किया गया है. पूछताछ में स्वीकार किया है कि यह असलहे का धंधा कर रहे थे. जिसके चलते मुजफ्फरनगर पुलिस दो से ढाई माह में लगातार काम कर रही थी. अब तक 87 असलहे पकड़े गये हैं. इसमें एक गन फैक्ट्री भी शाहपुर में पकड़ी गई थी.

