मुजफ्फरनगर: खादर की विवादित जमीनों पर कब्जा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हिस्ट्रीशीटर समेत 20 आरोपी गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर की भोपा पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत खादर क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:15 PM IST
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र की विवादित और कीमती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले एक गिरोह के खिलाफ थाना भोपा पुलिस ने बेहद सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने 'ऑपरेशन कवच' अभियान के तहत उत्तराखंड के एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सहित कुल 20 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.
इनके कब्जे से छह तमंचे, एक पिस्टल, दो राइफल, एक दोनाली बंदूक, भारी मात्रा में कारतूस, एक तलवार और नौ लकड़ी के डंडे बरामद किए गए हैं. इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाली तीन लग्जरी गाड़ियां यानी स्कॉर्पियो-एन, स्कॉर्पियो क्लासिक और थार को भी जब्त कर लिया है.
शुक्रताल चौकी क्षेत्र में पुलिस ने की घेराबंदी: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 15 नवंबर को थाना भोपा पुलिस की एक टीम शुक्रताल चौकी क्षेत्र में नियमित गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि गंगाघाट के पार से तीन गाड़ियों में सवार होकर 20 से 25 हथियारबंद लोग खादर क्षेत्र की ओर आ रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. इस गुप्त सूचना के मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत बताए गए स्थान पर घेराबंदी करते हुए सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया. कुछ ही देर बाद जब तीनों संदिग्ध गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, तो पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली और अंदर से भारी मात्रा में अवैध हथियार व अन्य सामान बरामद किया.
कब्जा बरकरार रखने और लोगों को डराने का था खेल: पुलिस की सख्त पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे एक संगठित गिरोह बनाकर खादर क्षेत्र की विवादित और कीमती जमीनों की खरीद-फरोख्त का धंधा करते हैं. जिन जमीनों पर मालिकाना हक या कब्जे को लेकर विवाद चलता है, उन पर अपने पक्ष में अवैध कब्जा करने और उसे बरकरार रखने के लिए ये सभी एकजुट रहते हैं. यदि कोई ग्रामीण या पक्षकार इनका विरोध करता है, तो उस पर दबाव बनाने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से ये हमेशा अपने पास खतरनाक हथियार रखते हैं. घटना वाले दिन भी ये सभी आरोपी एक विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने के इरादे से ही वहां पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया.
गिरफ्तार आरोपियों में उत्तराखंड का हिस्ट्रीशीटर भी शामिल: पकड़े गए 20 आरोपियों में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मंगलौर थाने का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सुरेंद्र सिंह भी शामिल है, जिसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई संगीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस ने सभी 20 आरोपियों के खिलाफ थाना भोपा में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महांडिक ने बताया कि यह पूरी सफल कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के कुशल निर्देशन में थाना भोपा पुलिस टीम की सतर्कता से पूरी हुई है. इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद से इलाके के भूमाफियाओं और अपराधियों में हड़कंप मच गया है.
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