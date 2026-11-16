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मुजफ्फरनगर: खादर की विवादित जमीनों पर कब्जा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हिस्ट्रीशीटर समेत 20 आरोपी गिरफ्तार

तीन लग्जरी गाड़ियों से जखीरा बरामद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र की विवादित और कीमती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले एक गिरोह के खिलाफ थाना भोपा पुलिस ने बेहद सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने 'ऑपरेशन कवच' अभियान के तहत उत्तराखंड के एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सहित कुल 20 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

इनके कब्जे से छह तमंचे, एक पिस्टल, दो राइफल, एक दोनाली बंदूक, भारी मात्रा में कारतूस, एक तलवार और नौ लकड़ी के डंडे बरामद किए गए हैं. इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाली तीन लग्जरी गाड़ियां यानी स्कॉर्पियो-एन, स्कॉर्पियो क्लासिक और थार को भी जब्त कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महांडिक. (Video Credit: ETV Bharat) शुक्रताल चौकी क्षेत्र में पुलिस ने की घेराबंदी: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 15 नवंबर को थाना भोपा पुलिस की एक टीम शुक्रताल चौकी क्षेत्र में नियमित गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि गंगाघाट के पार से तीन गाड़ियों में सवार होकर 20 से 25 हथियारबंद लोग खादर क्षेत्र की ओर आ रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. इस गुप्त सूचना के मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत बताए गए स्थान पर घेराबंदी करते हुए सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया. कुछ ही देर बाद जब तीनों संदिग्ध गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, तो पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली और अंदर से भारी मात्रा में अवैध हथियार व अन्य सामान बरामद किया.