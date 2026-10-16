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वेब सीरीज देखकर शुरू किया नकली नोट बनाने का धंधा, 500,500 के लाखों जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार

लाखों के नकली नोट के साथ तीन गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर में फर्जी नाम की वेब सीरीज देखकर तीन जालसाजों ने नकली नोट बनाने का गोरखधंधा शुरू किया. इस गिरोह के तीन सदस्यों को लाखों रुपए के नकली नोटों के साथ बुढाना कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. एसएसपी मुजफ्फरनगर सूरज कुमार राय ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर को सूचना मिली थी की मेरठ करनाल हाईवे पर कुछ लोग नकली करेंसी की सप्लाई करने लिए पहुंचे हैं. जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से तीन आरोपी शुभम, महेंद्र और टीनू को गिरफ्तार किया.

5.26 लाख के नकली नोट जब्त

पुलिस को आरोपियों के पास से लाखों रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई. पुलिस ने जब सख्ती के साथ गिरफ्त में आए अभियुक्तों से पूछताछ कि तो शुभम ने बताया कि एक बार फर्जी नाम की वेब सीरीज देखकर उसे आइडिया आया कि नकली नोट बनाकर जल्द ही अमीर बन जा सकता है. जिसके तहत उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के नरेला में स्थित अपने फ्लैट में नकली नोट बनाने का काम शुरू किया. नकली नोट बनाने की ट्रेनिंग यूट्यूब से ली थी. नकली नोट के साथ तीन गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) महाराष्ट्र से आता था नोट छापने के कागज पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि नकली नोट बनाने के लिए जो पेपर आता था उसे महाराष्ट्र से गणेश नाम का व्यक्ति भेजता था. जिसके बाद ये गिरोह बड़ी तादाद में नकली नोट छापकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जगहों पर सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाया करते थे. आरोपियों के पास से पुलिस ने 5,26,000 के नकली नोट के साथ उपकरण भी बरामद किए हैं. पूछताछ के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है.