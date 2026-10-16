वेब सीरीज देखकर शुरू किया नकली नोट बनाने का धंधा, 500,500 के लाखों जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार
फर्जी नाम की वेब सीरीज देखकर शुरू किया गोरखधंधा, दिल्ली में छाप डाले 500,500 के नकली नोट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:54 PM IST
मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर में फर्जी नाम की वेब सीरीज देखकर तीन जालसाजों ने नकली नोट बनाने का गोरखधंधा शुरू किया. इस गिरोह के तीन सदस्यों को लाखों रुपए के नकली नोटों के साथ बुढाना कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. एसएसपी मुजफ्फरनगर सूरज कुमार राय ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर को सूचना मिली थी की मेरठ करनाल हाईवे पर कुछ लोग नकली करेंसी की सप्लाई करने लिए पहुंचे हैं. जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से तीन आरोपी शुभम, महेंद्र और टीनू को गिरफ्तार किया.
5.26 लाख के नकली नोट जब्त
पुलिस को आरोपियों के पास से लाखों रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई. पुलिस ने जब सख्ती के साथ गिरफ्त में आए अभियुक्तों से पूछताछ कि तो शुभम ने बताया कि एक बार फर्जी नाम की वेब सीरीज देखकर उसे आइडिया आया कि नकली नोट बनाकर जल्द ही अमीर बन जा सकता है. जिसके तहत उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के नरेला में स्थित अपने फ्लैट में नकली नोट बनाने का काम शुरू किया. नकली नोट बनाने की ट्रेनिंग यूट्यूब से ली थी.
महाराष्ट्र से आता था नोट छापने के कागज
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि नकली नोट बनाने के लिए जो पेपर आता था उसे महाराष्ट्र से गणेश नाम का व्यक्ति भेजता था. जिसके बाद ये गिरोह बड़ी तादाद में नकली नोट छापकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जगहों पर सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाया करते थे. आरोपियों के पास से पुलिस ने 5,26,000 के नकली नोट के साथ उपकरण भी बरामद किए हैं. पूछताछ के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है.
तीनों आरोपी प्रिंटिंग का करते थे काम
एसएसपी मुजफ्फरनगर सूरज कुमार राय ने बताया कि एसपी ग्रामीण मुजफ्फरनगर और सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में एसओ बुढ़ाना और उनकी टीम एक फर्जी जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पूछताछ में सामने आया कि फर्जी नाम की वेबसीरीज देखकर उन लोगों को आइडिया आया. ये तीन लोग जो गिरफ्तार हुए हैं यह मुख्यतः प्रिंटिंग का काम कार्य करते थे. इनके पूछताछ में अन्य लोग हैं जिनके माध्यम से यह लोग नोट मार्केट में सप्लाई करते थे उनको भी शीघ्र पकड़ा जाएगा और उन पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम
सूरज कुमार राय ने बताया कि असली नोट में एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है. गिरोह को कागज पर पहले से ही नीला रंग प्रिंटिंग किया हुआ महाराष्ट्र से मिलता था. इसी पेपर के ऊपर पूरे फॉर्मेट में 500 का नोट प्रिंट कर देते थे. जिससे कि नकली नोट असली जैसा दिखे. विवेचना में महाराष्ट्र के जिस सप्लायर की बात सामने आई है उनको भी पकड़ने का प्रयास करेंगे और शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे. अभी तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं अन्य दो लोग का सप्लाई में नाम आया है. तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है. पकड़ने वाली टीम को 25000 रुपए दिए जा रहे हैं.
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