मुजफ्फरनगर में बड़ा खुलासा: 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत 1 करोड़ के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से होती थी सप्लाई
नई मंडी पुलिस ने 174 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद गांजे की कीमत एक करोड़ रुपये है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:41 PM IST
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में नशे के काले कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सवेरा' अभियान के तहत पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना नई मंडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में यानी 174 किलोग्राम गांजे के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए इस अवैध गांजे की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है. इस तस्करी के खेल में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, हालांकि मुख्य आरोपी ट्रक मालिक आसिफ अभी पुलिस की पकड़ से दूर फरार चल रहा है.
हाईवे पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया गांजे से भरा ट्रक: एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि एक पुख्ता मुखबिर की सूचना पर नई मंडी पुलिस ने पचेंडा पुल के पास हाईवे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया हुआ था. इसी दौरान जब मेरठ की ओर से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें बेहद शातिर तरीके से छिपाकर रखा गया 174 किलो गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक रहीश, जो कि भैसरहेड़ी थाना छपार का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया कि वह लंबे समय से ट्रक चलाने का काम कर रहा है.
विशाखापत्तनम से सस्ते दामों पर लाकर पश्चिमी यूपी में होती थी सप्लाई: आरोपी रहीश ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथी और ट्रक मालिक आसिफ के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से बहुत सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर लाता था. इसके बाद वे इस अवैध माल को मुजफ्फरनगर, शामली, रुड़की और देहरादून सहित आसपास के कई क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे. पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई है कि इस गिरोह का दायरा काफी बड़ा है और इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस ने ट्रक संख्या HR73A9532 और पूरा 174 किलो गांजा जब्त करते हुए थाना नई मंडी में एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.
फरार आरोपियों की तलाश तेज और अवैध संपत्तियों पर जब्ती की तैयारी: घटना के बाद से ही फरार चल रहे ट्रक मालिक आसिफ पुत्र रफीक की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और उसे जल्द दबोच लिया जाएगा. पुलिस अब इन तस्करों के पूरे आपराधिक इतिहास, तस्करी के इस बड़े नेटवर्क और उनके आगे-पीछे के संपर्कों की जांच-पड़ताल कर रही है. इसके साथ ही अवैध कारोबार से कमाई गई संपत्ति को चिह्नित कर उसके जब्तीकरण की कानूनी कार्रवाई की भी पूरी तैयारी की जा रही है. नशे के इस अवैध कारोबार पर पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है और प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी है.
यह भी पढ़ें- मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान- बोले- "वीरता पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी"