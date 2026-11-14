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मुजफ्फरनगर में बड़ा खुलासा: 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत 1 करोड़ के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से होती थी सप्लाई

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से सस्ते दामों पर लाते थे माल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में नशे के काले कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सवेरा' अभियान के तहत पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना नई मंडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में यानी 174 किलोग्राम गांजे के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए इस अवैध गांजे की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है. इस तस्करी के खेल में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, हालांकि मुख्य आरोपी ट्रक मालिक आसिफ अभी पुलिस की पकड़ से दूर फरार चल रहा है.

जानकारी देते एसपी सिटी अमृत जैन. (Video Credit: ETV Bharat) हाईवे पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया गांजे से भरा ट्रक: एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि एक पुख्ता मुखबिर की सूचना पर नई मंडी पुलिस ने पचेंडा पुल के पास हाईवे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया हुआ था. इसी दौरान जब मेरठ की ओर से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें बेहद शातिर तरीके से छिपाकर रखा गया 174 किलो गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक रहीश, जो कि भैसरहेड़ी थाना छपार का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया कि वह लंबे समय से ट्रक चलाने का काम कर रहा है.