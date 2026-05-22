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मुजफ्फरनगर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को सुनाई उम्रकैद की सजा, 53 हजार जुर्माना भी लगाया

मुजफ्फरनगर : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट न्यायालय-2 की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने दोषी पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले में दोषी पिता साबिर पुत्र चुन्नू पर 53 हजार रुपये जुर्माने भी ठोंका है.



मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है. 15 दिसंबर 2020 को साबिर पुत्र चुन्नू के खिलाफ मु0अ0सं0- 527/2020 धारा- 376,323,506 भादवि व 5एन/6 पाॅक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी साबिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में मजबूत चार्जशीट दाखिल की. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए. सभी तथ्यों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश(पॉक्सों एक्ट) कोर्ट नं0-1, मुजफ्फरनगर मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया.





प्रशासनिक अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि वर्ष 15 दिसंबर 2020 में बुढ़ाना थाना में मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि साबिर ने अपनी 17 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई. मामला पाॅक्सो फास्ट कोर्ट पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया के पास विचाराधीन था. सुनवाई के दौरान कुल 5 गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए गए.साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. फैसले में अभियुक्त साबिर को आजीवन कारावास तथा 53 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. इसमें लोक अभियोजक विक्रांत राठी और विनय अरोड़ा ने पैरवी की.

