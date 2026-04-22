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मुजफ्फरनगर में OYO होटल पर छापा; देह व्यापार का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, होटल संचालक व 5 महिलाएं गिरफ्तार

एसडीएम कृष्णकांत विश्वकर्मा और बुढ़ाना थाना प्रभारी सुभाष बाबू अत्री के नेतृत्व में पुलिस टीम को मिली सफलता.

मुजफ्फरनगर में देह व्यापार का पर्दाफाश.
मुजफ्फरनगर में देह व्यापार का पर्दाफाश. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 12:56 PM IST

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मुजफ्फरनगर : बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक ओयो होटल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के कथित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मौके से होटल संचालक गिरफ्तार करके पांच महिलाओं को हिरासत में लिया. हालांकि कई संदिग्ध फरार होने में सफल रहे. महिलाओं से पूछताछ करके नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.


बुढ़ाना थाना प्रभारी सुभाष बाबू अत्री ने बताया कि बुढ़ाना थाना क्षेत्र में हिंद नदी पुल के पास स्थित एक एचपी पेट्रोल पंप के बगल में संचालित OYO होटल में अनैतिक गतिविधियों के संचालन की शिकायतें मिली थीं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि होटल की आड़ में देह व्यापार जैसे अवैध धंधे का संचालन किया जा रहा है. इसी शिकायत के आधार पर बुढ़ाना एसडीएम कृष्णकांत विश्वकर्मा और थाना प्रभारी सुभाष बाबू अत्री के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार को होटल पर अचानक छापा मारा.

थाना प्रभारी सुभाष बाबू अत्री छापेमारी के दौरान होटल के कमरों में आपत्तिजनक स्थितियां पाई गईं. पुलिस टीम देख वहां अफरातफरी मच गई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पांच महिलाओं को हिरासत में लेकर प्राथमिक पूछताछ की. मामला संदिग्ध पाए जाने पर सभी को गिरफ्त में लिया गया और होटल संचालक आदेश सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है. होटल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले गए हैं. देह व्यापार से संबंधित नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

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