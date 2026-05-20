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मुजफ्फरनगर में 'ऑपरेशन सवेरा'; 1 करोड़ के प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सवेरा' अभियान के तहत थाना खालापार पुलिस ने सफलता हासिल की है. पुलिस टीम ने नशीली दवाइयों की अवैध तस्करी करने वाले तीन शातिर नशे के सौदागरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब एक करोड़ रुपये कीमत के 11 लाख 66 हजार 400 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही दवाइयों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही हुंडई एक्सटर कार को भी पुलिस ने मौके से जब्त किया है.

चेकिंग के दौरान पकड़ी गई तस्करों की कार: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 19 मई को थाना खालापार पुलिस की टीम गहरा बाग मार्ग पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो गाड़ी के अंदर से दो बड़े गत्ते के कार्टून बरामद हुए. पूछताछ में कार सवार अश्वनी शर्मा और विनोद कुमार ने कुबूल किया कि इन कार्टूनों में प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल 'स्पासमोर' हैं. इन दवाओं का उपयोग आमतौर पर युवा अवैध रूप से सीधे नशे के रूप में करते हैं.

फर्जी फर्म बनाकर मंगाते थे नशीली दवाएं: पुलिस की जांच में यह पता चला कि मुख्य आरोपी अश्वनी शर्मा पहले से ही एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के एक गंभीर मामले में वांछित चल रहा था. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनका एक पूरा संगठित गिरोह है, जो फर्जी फर्म के नाम पर गोरखपुर से ट्रांसपोर्ट के जरिए ये नशीली दवाइयां मंगवाता था. इसके बाद पुलिस टीम ने पकड़े गए आरोपियों की सटीक निशानदेही पर सुजडू गांव के पास स्थित एक सुनसान खंडहरनुमा गोदाम पर छापेमारी कर 52 अतिरिक्त कार्टून बरामद किए. पुलिस ने इस गुप्त ठिकाने से यशपाल ग्रोवर नामक तीसरे मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.