मुजफ्फरनगर में 'ऑपरेशन सवेरा' की कार्रवाई; 80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर पर शिकंजा
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा, नशे के कारोबार से अर्जित की गई 80 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गयी है. यह अभियान जारी रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 10:41 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 10:51 PM IST
मुजफ्फरनगर: जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सवेरा' के अंतर्गत मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसने पूरे प्रदेश के अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर की 80 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. पुलिस द्वारा जब्त की गई इन कुल 34 संपत्तियों में आलीशान भवन और कीमती जमीनें शामिल हैं. इस बड़ी कार्रवाई ने नशे के काले कारोबार से आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने वाले माफियाओं की कमर तोड़ दी है.
तस्कर बाबू उर्फ रियाज की आर्थिक कुंडली: इस मामले का मुख्य आरोपी शाहजहांपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी बाबू उर्फ रियाज उर्फ अशफाक है. आरोपी लंबे समय से बड़े पैमाने पर स्मैक की तस्करी के अवैध धंधे में लिप्त था. पूर्व में थाना बुढ़ाना पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी के कब्जे से करोड़ों रुपये की स्मैक बरामद की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गहन जांच शुरू की गई थी. एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने जब आरोपी की आर्थिक कुंडली खंगाली, तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए.
काली कमाई से खड़ा किया था साम्राज्य: जांच में पता चला कि तस्कर बाबू ने नशे के अवैध कारोबार से अर्जित काली कमाई को सफेद करने के लिए अपने और अपने परिजनों के नाम पर बेहिसाब संपत्तियां खरीदी थीं. मुजफ्फरनगर पुलिस ने पुख्ता साक्ष्यों के साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी. कानूनी प्रक्रियाओं के बाद 24 मार्च 2026 को इन संपत्तियों के जब्तीकरण का अंतिम आदेश आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया. पुलिस ने अब इन सभी चिन्हित संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेकर सीलिंग की कार्यवाही पूरी कर ली है.
अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करेगी पुलिस: इस महत्वपूर्ण सफलता पर जानकारी देते हुए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि नशे के कारोबार से अर्जित की गई कोई भी अवैध संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले हर अपराधी पर नकेल कसी जाएगी. पुलिस का लक्ष्य ऐसे गिरोहों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना और उनकी आर्थिक शक्ति को समाप्त करना है. इस कार्रवाई के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस की सक्रियता की चारों ओर सराहना हो रही है.
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