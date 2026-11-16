अधिकारों के लिए खुद अपनी राजनीतिक ताकत खड़ी करनी होगी : राव नदीम
मुजफ्फरनगर में अवाम-ए-हिन्द पार्टी की सत्ता परिवर्तन महारैली में उमड़ा जनसैलाब. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:56 AM IST
मुजफ्फरनगर : विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ऑल इंडिया अवाम-ए-हिन्द पार्टी की सत्ता परिवर्तन महारैली में हजारों की भीड़ जुटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट राव नदीम ने अवाम के राजनीतिक हिस्सेदारी और अधिकारों के लिए बिगुल फूंका है. एडवोकेट राव नदीम जानसठ में आयोजित रैली में मुस्लिम समाज के साथ दलितों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों की राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया.
एडवोकेट राव नदीम ने कहा कि अब समाज को अपने अधिकारों के लिए खुद अपनी राजनीतिक ताकत खड़ी करनी होगी. उन्होंने अपने पार्टी के मेनिफेस्टो का भी जिक्र किया. कहा कि हमारे मेनिफेस्टो में गरीब मजदूर और किसानों के हितों का खास ख्याल रखा गया है. अवाम-ए-हिन्द पार्टी केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि दलितों, अति पिछड़ों, किसानों और मजदूरों को भी राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है.
महारैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट राव नदीम ने कहा कि मुस्लिम समाज ने देश के निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. देश को पहला शिक्षा मंत्री देने वाले समाज को आज अपनी राजनीतिक आवाज मजबूत करने की जरूरत है. अब समय आ गया है कि समाज दूसरों के भरोसे रहने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत तैयार करे.
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली जैदी और राष्ट्रीय सचिव शकील सैफी ने भी राजनीतिक जागरूकता और संगठन विस्तार पर जोर दिया. सुक्रम पाल कश्यप ने अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों, सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया. महारैली में जुटी भीड़ को पार्टी नेताओं ने अपने प्रति जनसमर्थन बताया. कार्यक्रम का संचालन कारी अब्दुस्समद ने किया.
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