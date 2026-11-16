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अधिकारों के लिए खुद अपनी राजनीतिक ताकत खड़ी करनी होगी : राव नदीम

ऑल इंडिया अवाम-ए-हिन्द पार्टी की सत्ता परिवर्तन महारैली. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ऑल इंडिया अवाम-ए-हिन्द पार्टी की सत्ता परिवर्तन महारैली में हजारों की भीड़ जुटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट राव नदीम ने अवाम के राजनीतिक हिस्सेदारी और अधिकारों के लिए बिगुल फूंका है. एडवोकेट राव नदीम जानसठ में आयोजित रैली में मुस्लिम समाज के साथ दलितों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों की राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया.

मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट राव नदीम. (Video Credit : ETV Bharat) एडवोकेट राव नदीम ने कहा कि अब समाज को अपने अधिकारों के लिए खुद अपनी राजनीतिक ताकत खड़ी करनी होगी. उन्होंने अपने पार्टी के मेनिफेस्टो का भी जिक्र किया. कहा कि हमारे मेनिफेस्टो में गरीब मजदूर और किसानों के हितों का खास ख्याल रखा गया है. अवाम-ए-हिन्द पार्टी केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि दलितों, अति पिछड़ों, किसानों और मजदूरों को भी राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है.