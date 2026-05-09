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शुक्रतीर्थ में भागवत कथा; भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर मुरारी बापू ने सुनाई यह चौपाई

कथा वाचक मुरारी बापू. ( Photo Credit : ETV Bharat )