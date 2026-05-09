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शुक्रतीर्थ में भागवत कथा; भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर मुरारी बापू ने सुनाई यह चौपाई

मुजफ्फरनगर में आयोजित भागवत कथा के दौरान मुरारी बापू से मिले अंतरराष्ट्रीय शायर नवाज देवबंदी ने भी कही ऐसी बात.

कथा वाचक मुरारी बापू.
कथा वाचक मुरारी बापू. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 8:40 AM IST

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मुजफ्फरनगर : महाभारतकालीन पावन शुक्रतीर्थ में आयोजित सात दिवसीय भागवत कथा के दौरान शुक्रवार शाम आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू ने पत्रकारों से बातचीत की. बाद में शुक्रतीर्थ गंगा घाट पर आयोजित गंगा आरती में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने शुक्रतीर्थ को पावन नगरी बताते हुए कहा कि यहां विकास कार्यों को लेकर उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा हुई है.

मुजफ्फरनगर शुक्रतीर्थ में भागवत कथा कहने पहुंचे मुरारी बापू . (Video Credit : ETV Bharat)

मुरारी बापू ने देश में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक विचारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि नफरत, निंदा और दंगे समाज की आंतरिक प्रगति को बाधित करते हैं. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख करते हुए कहा, “होगा वही जो राम रचि राखा. राम चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता.”

कथा में शामिल होने पहुंचे अंतरराष्ट्रीय शायर नवाज देवबंदी ने मुरारी बापू के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें मुरारी बापू जैसे महान संत का सानिध्य मिलता है. नवाज देवबंदी ने कहा कि मुरारी बापू साहित्य और कला के प्रति विशेष सम्मान रखते हैं और उनकी कविताओं को बड़े प्रेम से सुनते हैं. जब भी मुरारी बापू विदेशों में कथा करने जाते हैं, अक्सर उन्हें भी साथ ले जाते हैं जो किसी भी शायर के लिए गर्व और सम्मान की बात है. देवबंद का नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने इसे राजनीतिक विषय बताते हुए टिप्पणी से इनकार किया और कहा, “देवबंद देवबंद है और मैं नवाज देवबंदी हूं, देवबंदी ही रहूंगा.” पश्चिम बंगाल में हिंसा पर उन्होंने कहा कि वह एक साहित्यकार हैं और राजनीति पर टिप्पणी नहीं करते.

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