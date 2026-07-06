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मुजफ्फरनगर: 16 साल पुराने राजवीर हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को मिली फांसी की सज़ा

शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि मामला थाना तितावी क्षेत्र के गांव मांडी का है. 24 अगस्त 2010 को प्रदीप पुत्र राजवीर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात बदमाशों ने उनके पिता राजवीर की गोली मारकर हत्या कर दी है.

मुजफ्फरनगर: जनपद के बहुचर्चित 16 वर्ष पुराने हत्या मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को मृत्युदंड और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला सोमवार को एडीजे/एफटीसी कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सुनाया.

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी: इस सूचना पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए सहदेव उर्फ पप्पू और प्रमोद, दोनों निवासी ग्राम मांडी, को हत्या का आरोपी बनाया. सहदेव को 19 सितंबर 2010 और प्रमोद को 11 जनवरी 2011 में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुजफ्फरनगर पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले की पैरवी की गई.

अदालत ने दोषियों को माना मृत्युदंड का हकदार: पुलिस अधिकारियों ने गवाहों को न्यायालय में पेश किया और अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे. एडीजीसी कुलदीप कुमार और कोर्ट पैरोकार ने भी पैरवी की. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर सहदेव उर्फ पप्पू तथा प्रमोद को हत्या का दोषी मानते हुए मृत्युदंड तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. इस फैसले को मुजफ्फरनगर पुलिस की विवेचना और मजबूत अभियोजन का परिणाम माना जा रहा है.

अपराधियों में बढ़ेगा कानून का खौफ: पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में कठोर सजा से अपराधियों में कानून का भय बढ़ेगा और आमजन का न्याय व्यवस्था तथा पुलिस पर विश्वास और मजबूत होगा.

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