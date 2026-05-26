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बेटे का बर्थडे बनाने ससुराल पहुंचे युवक ने सास सहित तीन महिलाओं को मारी गोली, ऐसा विवाद आया सामने

वारदात के बाद पूछताछ करते पुलिस अधिकारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )