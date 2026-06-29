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मुजफ्फरनगर पुलिस ने बंधुआ मजदूरी कराने के एक और आरोपी को दबोचा

तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित दोना-पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में बीते 23 जून को बंधुआ मजदूरी का मामला पकड़ा गया था.

बंधुआ मजदूरी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी.
बंधुआ मजदूरी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 7:24 AM IST

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मुजफ्फरनगर : बंधुआ मजदूरी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत थाना तितावी पुलिस ने मांडी गांव स्थित दोना-पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री प्रकरण में वांछित एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान रबित उर्फ रेबिट पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मांडी, थाना तितावी के रूप में हुई है. आरोपी अच्छा वेतन और सुविधाएं देने का लालच देकर काम पर लाता था और फिर गैर कानूनी ढंग से काम कराता था.



बता दें, 23 जून 2026 को सूचना मिली थी कि मांडी गांव में संचालित एक दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है. फैक्ट्री में मजदूरों के साथ मारपीट और उत्पीड़न भी किया जा रहा है. सूचना के बाद स्थानीय पुलिस और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक बाल मजदूर सहित कुल 13 मजदूरों को मुक्त कराया था. मामले में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य की तलाश जारी थी.


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के अनुसार अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर ढिंढावली मार्ग स्थित पुलिया के पास से वांछित आरोपी रबित उर्फ रेबिट को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मुख्य आरोपी के कहने पर विभिन्न राज्यों और जनपदों के रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों से मजदूरों को अच्छे वेतन, भोजन और बेहतर काम का झांसा देकर फैक्ट्री तक लाता था. आरोपी ने हरिद्वार और अंबाला से भी मजदूरों को लाकर फैक्ट्री में काम कराया गया. अभी मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

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