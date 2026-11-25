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मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट आर्डर; 13 साल पुराने दंगा मामले के 14 आरोपी सबूत के अभाव में बरी

मुजफ्फरनगर दंगे के 14 आरोपी बरी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान फुगाना गांव में हुई लूटपाट और आगजनी के मामले में अदालत ने करीब 13 साल बाद फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को बरी कर दिया हैं. इनमें एक आरोपी राजकुमार की डेथ हो चुकी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-प्रथम की पीठासीन अधिकारी ज्योत्सना सिवाच ने तीन अलग-अलग मुकदमों की एक साथ सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया है.

अभियोजन के अनुसार फुगाना निवासी मजदूर सलीम और उसके दो भाइयों ने अलग-अलग राहत शिविरों में शिकायतें दर्ज कराई थीं. शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उनके घरों में घुसकर लूटपाट, आगजनी और मारपीट की थी. पुलिस ने इन शिकायतों के आधार पर 21 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे. बाद में जांच एसआईटी को सौंप दी गई.