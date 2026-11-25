मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट आर्डर; 13 साल पुराने दंगा मामले के 14 आरोपी सबूत के अभाव में बरी
मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत अगस्त 2013 में कवाल गांव की घटना के बाद हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:48 AM IST
मुजफ्फरनगर : वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान फुगाना गांव में हुई लूटपाट और आगजनी के मामले में अदालत ने करीब 13 साल बाद फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को बरी कर दिया हैं. इनमें एक आरोपी राजकुमार की डेथ हो चुकी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-प्रथम की पीठासीन अधिकारी ज्योत्सना सिवाच ने तीन अलग-अलग मुकदमों की एक साथ सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया है.
अभियोजन के अनुसार फुगाना निवासी मजदूर सलीम और उसके दो भाइयों ने अलग-अलग राहत शिविरों में शिकायतें दर्ज कराई थीं. शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उनके घरों में घुसकर लूटपाट, आगजनी और मारपीट की थी. पुलिस ने इन शिकायतों के आधार पर 21 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे. बाद में जांच एसआईटी को सौंप दी गई.
एसआईटी ने जांच के बाद 15 आरोपियों के खिलाफ तीन अलग-अलग आरोपपत्र अदालत में दाखिल किए थे. सुनवाई के दौरान एक आरोपी राजकुमार की मृत्यु हो गई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोराज मलिक और राहुल चौधरी ने बताया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा. बरी होने वालों में गौरव वर्मा, सुमित, अजीत, गौरव, रतन सिंह, नरेन, योगेश, पुष्पेंद्र, मोंटी, विकास, योगेश पुत्र भूषण, विनोद, पंकज शर्मा, जितेंद्र और रॉकी शामिल हैं.
बता दें, मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत अगस्त 2013 में कवाल गांव की घटना के बाद हुई थी. 7 सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले के बाद जिले के कई क्षेत्रों में हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई थीं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दंगों के दौरान 65 लोगों की जान गई थी और करीब 50 हजार लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी. दंगों से जुड़े अब तक 126 मामलों में अदालतों के फैसले आ चुके हैं.
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