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मुजफ्फरनगर : 13 साल पुराने मामले में 22 नेताओं को राहत, MP-MLA कोर्ट ने केस वापस लेने का दिया आदेश

भाजपा और सपा नेताओं को मिली बड़ी राहत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : 2013 में सिखेड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज एक पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा और सपा के 22 नामजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी है. शासन के आदेश के अनुपालन में अभियोजन की ओर से धारा 321 सीआरपीसी के तहत मुकदमा वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद अदालत ने वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी. इस मामले में पूर्व मंत्री उमेश मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सुरेश राणा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कल्लू, योगेश, सचिन, रविंद्र, मिंटू, कुंवर भारतेंदु, श्यामपाल, साध्वी प्राची, बिट्टू आचार्य, दीपक नरसिंहा उर्फ दीपक त्यागी, सोहनवीर, अशोक कंसल, अशोक कटारिया, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, यशपाल पंवार और शिव कुमार समेत कुल 22 लोगों के नाम सामने आए थे. अदालत ने वाद वापस लेने की अनुमति दी. (Video Credit; ETV Bharat) अभियोजन के अनुसार, शिव कुमार की पत्रावली अलग कर दी गई है, जबकि वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है. इस तहर अदालत के आदेश से पुराने मामले में नामजद अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. लोक अभियोजक राहुल सिंह ने बताया, शासन के आदेश दिनांक 28 फरवरी 2026 के क्रम में धारा 321 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था.