मुजफ्फरनगर : 13 साल पुराने मामले में 22 नेताओं को राहत, MP-MLA कोर्ट ने केस वापस लेने का दिया आदेश
मामला 2013 का है. सिखेड़ा थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी नेताओं ने जनसभा की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 6:10 PM IST
मुजफ्फरनगर : 2013 में सिखेड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज एक पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा और सपा के 22 नामजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी है. शासन के आदेश के अनुपालन में अभियोजन की ओर से धारा 321 सीआरपीसी के तहत मुकदमा वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद अदालत ने वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी.
इस मामले में पूर्व मंत्री उमेश मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सुरेश राणा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कल्लू, योगेश, सचिन, रविंद्र, मिंटू, कुंवर भारतेंदु, श्यामपाल, साध्वी प्राची, बिट्टू आचार्य, दीपक नरसिंहा उर्फ दीपक त्यागी, सोहनवीर, अशोक कंसल, अशोक कटारिया, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, यशपाल पंवार और शिव कुमार समेत कुल 22 लोगों के नाम सामने आए थे.
अभियोजन के अनुसार, शिव कुमार की पत्रावली अलग कर दी गई है, जबकि वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है. इस तहर अदालत के आदेश से पुराने मामले में नामजद अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. लोक अभियोजक राहुल सिंह ने बताया, शासन के आदेश दिनांक 28 फरवरी 2026 के क्रम में धारा 321 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था.
मामला मुकदमा अपराध संख्या 173/2013, थाना सिखेड़ा, धारा 188, 341, 353 आईपीसी एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित था. न्यायालय में अभियोजन की ओर से रखे गए तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने वाद वापस लेने की अनुमति दे दी. आयुक्त/निदेशक अभियोजन श्यामधर द्विवेदी ने बताया, वर्ष 2013 में तत्कालीन एडीएम प्रशासन की ओर से धारा 144 के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
आरोप था कि संबंधित लोग ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और पैदल जनता इंटर कॉलेज पहुंचे और वहां जनसभा की. इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में शासन की ओर से मुकदमा वापस लेने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए. इसी के अनुपालन में धारा 321 सीआरपीसी के तहत एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया.
शासन का आदेश संकलन करते हुए माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों से सहमत होते हुए वाद वापस लेने का आदेश दिया. लोकहित और जनहित में पॉलिटिकल मामला मानते हुए अदालत ने कहा कि यह कोई गंभीर वाद नहीं है, इसलिए हमें वाद वापसी अनुमति दी गई है. इसमें शिव कुमार की प्रतावली पृथक की गई है और इसमें एक वीरेंद्र प्रमुख हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है.
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