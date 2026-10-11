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सपा सांसद हरेंद्र मलिक बोले; लोकतंत्र की हत्या हुई, हालात अघोषित आपातकाल जैसे; संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे

समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और हालात ऐसे थे, जैसे अघोषित आपातकाल हो. सांसद ने कहा कि भारतीय संविधान और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हमला होगा, तो वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे.

उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बदतमीजी करने की कथित परंपरा पर भी सवाल उठाए और कहा कि समस्याओं का समाधान टकराव से नहीं, बल्कि वार्ता से होना चाहिए. हरेंद्र मलिक ने यह भी बताया कि उन्हें और चरथावल विधायक को भी डिटेन किया गया था, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया.



मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और हालात ऐसे थे, जैसे अघोषित आपातकाल हो. भारतीय संविधान, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र पर हमला होगा, तो वे इसकी रक्षा के लिए सदैव लड़ाई लड़ने को तत्पर रहेंगे.