सपा सांसद हरेंद्र मलिक बोले; लोकतंत्र की हत्या हुई, हालात अघोषित आपातकाल जैसे; संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे
मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:30 PM IST
मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और हालात ऐसे थे, जैसे अघोषित आपातकाल हो. सांसद ने कहा कि भारतीय संविधान और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हमला होगा, तो वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे.
उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बदतमीजी करने की कथित परंपरा पर भी सवाल उठाए और कहा कि समस्याओं का समाधान टकराव से नहीं, बल्कि वार्ता से होना चाहिए. हरेंद्र मलिक ने यह भी बताया कि उन्हें और चरथावल विधायक को भी डिटेन किया गया था, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया.
मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और हालात ऐसे थे, जैसे अघोषित आपातकाल हो. भारतीय संविधान, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र पर हमला होगा, तो वे इसकी रक्षा के लिए सदैव लड़ाई लड़ने को तत्पर रहेंगे.
सांसद हरेंद्र मलिक ने विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोगों को खड़ा करके आंदोलनकारियों के साथ बदतमीजी करने की जो नई परंपरा शुरू हो रही है. वह नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए. किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाला जाना चाहिए. वार्ता ही ऐसा रास्ता है, जिससे विवादों को सुलझाया जा सकता है.
टकराव की स्थिति पैदा करने के बजाय संबंधित पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए. हरेंद्र मलिक ने यह भी बताया कि उन्हें और चरथावल विधायक को भी डिटेन किया गया था, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया.
उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही. सांसद के इस बयान के बाद विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बहस में लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकारों और आंदोलनकारियों के साथ व्यवहार का मुद्दा सामने आया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे हमेशा संघर्ष करने को तैयार हैं.
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