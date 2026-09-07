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मुजफ्फरनगर की 'पर्दाफाश झील' बनी डेथ प्वाइंट; गहराई का अनसुलझा रहस्य, फाइलों में धूल फांक रहीं विकास योजनाएं

मुजफ्फरनगर नगर की 'पर्दाफाश झील' क्यों बनी डेथ प्वाइंट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर नगर की 'पर्दाफाश झील' क्यों बनी डेथ प्वाइंट. (Photo Credit: ETV Bharat)

उस समय झील में नाव चलाने और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशी गई थीं. इसके बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि झील का कायाकल्प होगा, लेकिन वर्षों गुजरने के बावजूद योजना धरातल पर नहीं उतरी.

2017 में हुआ था सर्वे: करीब एक दशक पहले वर्ष 2017 में केंद्रीय जल बोर्ड, देहरादून की टीम यहां पहुंची थी. टीम ने नाव के जरिए झील की गहराई और पर्यटन की संभावनाओं का अध्ययन किया था.

स्थानीय प्रशासन और सरकार को इस ध्यान देने की जरूरत है. दूसरी, तरफ दिनों-दिन अतिक्रमण और गंदगी से झील का क्षेत्रफल सिकुड़ता जा रहा है. शासन की अनदेखी से एक ऐतिहासिक स्थल, जिसे विकसित किया जाए तो मुजफ्फरनगर भी यूपी पर्यटन के नक्शे पर चमक सकता है, वह अपनी चमक खो रहा है.

झील के अस्तित्व पर गहराया संकट: सुमति मलिक चिंता जताते हुए कहते हैं कि यहां इतनी मौते हो चुकी हैं कि अब इस डेथ प्वाइंट कहा जाने लगा है. अब भी गृह क्लेश से परेशान, तनाव, बीमारी और जिंदगी से झंझावतों से ऊब चुके लोग झील में आकर छलांग लगा देते हैं.

आरटीआई एक्टिविस्ट सुमित मलिक बताते हैं कि इस ऐतिहासिक झील का विकास होना चाहिए. इसके चारों तरफ दीवार बने, जालियां लगें, ताकि लोग इसमें न कूद सकें और अतिक्रमण से भी बचाव हो. सुमित बताते हैं कि उन्होंने कई सरकारी विभागों और मुख्यमंत्री पोर्टल तक झील के सौंदर्यीकरण की मांग की है, लेकिन यहां के विकास की फाइल आज तक सरकारी कार्यालय के किसी कोने में धूल फांक रही है.

कारण यह कि यहां लोग आत्महत्याएं करने पहुंचते हैं. सरकार की पर्यटन विकास योजनाओं से दूर यह झील लोगों में 'खौफ' का पर्याय बन चुकी है. ETV भारत ने मौके की पड़ताल की, तो कई बातें सामने निकलकर आईं.

मुजफ्फरनगर: रेलवे स्टेशन से करीब 3.4 किलोमीटर दूर काली नदी के पुल के पास एक ऐसी रहस्यमयी झील है, जिसकी गहराई आज तक नहीं नापी जा सकी. इसे 'पर्दाफाश झील' कहा जाता है. हालांकि इसका पौराणिक नाम 'मोती झील' है, लेकिन अब यह 'डेथ प्वाइंट' बन चुका है.

आरटीआई एक्टिविस्ट सुमित मलिक के मुताबिक, झील का क्षेत्रफल करीब 1.3800 हेक्टेयर है. मगर आसपास अतिक्रमण की कोशिशों से हालात खराब होते जा रहे हैं. नगर पालिका की ओर से बताया जाता है कि सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है. लेकिन अभी तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है.

फाइलों में धूल फांक रहीं विकास योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

झील की गहराई रहस्यमयी: स्थानीय निवासी नवीन कश्यप बताते हैं कि उनके परिवार की कई पीढ़ियां इस क्षेत्र में रहती आई हैं. बुजुर्ग बताते थे कि इस झील का जुड़ाव नागलोक से है. ऐसी कई लोक कथाएं हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि आज तक झील की गहराई कोई नहीं नाप पाया है.

हालांकि, नागलोक अथवा झील की अथाह गहराई से जुड़ी ऐसी बातें स्थानीय लोक विश्वास की हैं, जिनकी वैज्ञानिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. नवीन बताते हैं कि इसकी गहराई ऐसी है, जब कोई इसमें डूबता है, तो तीन दिन बाद हीं शव उपर आता है.

स्थानीय लोगों की मांग है कि झील का सौंदर्यीकरण हो. (Photo Credit: ETV Bharat)

गंदगी और अव्यवस्था से नहीं आते पर्यटक: झील के आसपास रहने वाले दुकानदार भारत मिश्रा का कहना है कि दूर-दराज से लोग आज भी इस ऐतिहासिक स्थल को देखने पहुंचते हैं. लेकिन यहां पहुंचने पर गंदगी और अव्यवस्था हीं दिखाई देती है. उनका कहना है कि समय-समय पर सफाई और निरीक्षण जरूर होता है, लेकिन कुछ समय बाद हालात फिर पुराने जैसे हो जाते हैं.

वहीं स्थानीय निवासी कृष्णपाल समेत अन्य लोगों ने झील की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. लोगों का कहना है कि झील के चारों ओर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं. न पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है. जगह-जगह चेतावनी बोर्ड और रेलिंग भी नहीं लगी है. ऐसे में झील में डूबने की घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं.

इस झील को पर्दाफाश झील कहते हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

नगर पालिका का दावा-भेजा है प्रस्ताव: नगर पालिका अध्यक्ष के पति गौरव स्वरुप ने बताया कि मोती झील मुजफ्फरनगर की धरोहर है. नगर पालिका की ओर से झील की सफाई में सहयोग किया गया है, लेकिन बड़े स्तर पर सौंदर्यीकरण के लिए काफी अधिक बजट की आवश्यकता है.

यह नगर पालिका स्तर से संभव नहीं है. गौरव स्वरूप के मुताबिक, उनकी इच्छा है कि मोती झील क्षेत्र में रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकास कराया जाए. यहां बच्चों के खेलने के लिए स्थान, हरियाली और बेहतर साफ-सफाई की व्यवस्था हो, ताकि शहर के लोगों को एक सुंदर सार्वजनिक स्थल मिल सके.

मुजफ्फरनगर की रहस्यमयी झील. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री को ज्ञापन भेजकर शासन स्तर से योजना बनाकर बजट स्वीकृत कराने का अनुरोध किया गया है. उनका कहना है कि शासन से बजट मिलने पर झील का सौंदर्यीकरण और रिवर फ्रंट विकसित किया जा सकता है.

स्थानीय लोगों की क्या है मांग: स्थानीय लोगों की मांग है कि झील की चारदीवारी कराई जाए. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाए. रेलिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं. नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो. इसके साथ ही झील की भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमांकन कराकर अतिक्रमण से बचाया जाए.

Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

लोग मानते हैं कि मोती झील केवल पानी का एक जलाशय नहीं, बल्कि मुजफ्फरनगर की स्थानीय पहचान, इतिहास और लोक विश्वास से जुड़ा स्थल है. करीब एक दशक पहले जब इसके पर्यटन विकास की संभावनाएं तलाशी गई थीं.

अतिक्रमण से झील सिकुड़ रही है. (Photo Credit: ETV Bharat)

तब शहरवासियों को उम्मीद थी कि यह स्थान एक आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा. अब जरूरत है कि कागजों में प्रस्ताव और निरीक्षण से आगे बढ़कर झील के संरक्षण, सुरक्षा और वास्तविक सौंदर्यीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं.

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