यूपी की बड़ी गुड़ मंडी के अस्तित्व पर संकट; कारोबारियों ने उठाई ये मांग
मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में रोजाना 90-92 हजार कट्टे गुड़ पहुंचते थे, आज यह संख्या घटकर महज 5 से 7 हजार कट्टे रह गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 12:40 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 1:12 PM IST
मुजफ्फरनगर : यूपी की सबसे बड़ी गुड़ मंडी पर माफिया का वर्चस्व होता जा रहा है. अवैध गुड़ कारोबार और मंडी शुल्क की चोरी के कारण मंडी में गुड़ की आवक लगातार घटती जा रही है. कभी यहां रोजाना 90 से 92 हजार कट्टे गुड़ पहुंचते थे. वहीं आज यह संख्या घटकर महज 5 से 7 हजार कट्टे रह गई है. इससे व्यापारियों, पल्लेदारों और मजदूरों का रोजगार प्रभावित हो रहा है. यह कहना है कि गुड़ मंडी अध्यक्ष संजय मित्तल का.
संजय मित्तल का कहना है कि मुजफ्फरनगर की नई मंडी गुड़-खांडसारी मंडी को एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आज गुड़ मंडी व्यापारिक संकट का सामना कर रही है. अवैध गुड़ कारोबारी सीधे कोल्हुओं से गुड़ खरीदकर मंडी शुल्क की चोरी करते हुए अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं. जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है.
संजय मित्तल ने बताया कि मंडी के व्यापारियों पर दुकान, कर्मचारियों, किराया और मंडी शुल्क का भारी खर्च है. ऐसे में अवैध कारोबारी बिना किसी नियम के व्यापार करके काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसका असर मंडी के पल्लेदारों और मजदूरों पर भी पड़ रहा है. पहले एक दुकान पर करीब 60 पल्लेदार काम करते थे, लेकिन अब तीन दुकानों पर मुश्किल से दो ही पल्लेदार बचे हैं.
संजय मित्तल के अनुसार मंडी में चाकू गुड़, खुरपा, शक्कर, लड्डू, रसकट और बड़्ढा जैसे कई प्रकार के गुड़ की खरीद-फरोख्त होती है. इस वर्ष गुड़ के भाव पिछले साल की तुलना में लगभग 300 रुपये अधिक हैं. जीआई टैग का भी सीमित लाभ मिला है, लेकिन अब बिना केमिकल वाला गुड़ और बर्फी गुड़ की मांग बढ़ रही है, जबकि सफेद रंग के केमिकलयुक्त गुड़ की मांग गुजरात में अधिक रहती है.
मंडी अध्यक्ष संजय मित्तल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अवैध गुण माफिया पर शिकंजा कसा जाए. इसके अलावा जो भी गुड़ के कारोबार में अवैध रूप से सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई की जाए. मंडी उत्थान के बारे में दुकानदारों, किसानों, व्यापारियों की समस्याएं दूर की जाएं. तभी हम एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी का अस्तित्व बचा सकते हैं.
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