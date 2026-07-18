ETV Bharat / state

दिल्ली NCR से लग्जरी गाड़ियां चुराकर म्यांमार में बेच डालते थे, 4 बदमाश गिरफ्तार, करोड़ों की लग्जरी कार बरामद

बुढ़ाना पुलिस ने किया गैंग का खुलासा, चेसिस और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर करते थे खेल.

muzaffarnagar luxury cars stolen delhi ncr were sold myanmar 4 miscreants arrested
मुजफ्फरनगर पुलिस का खुलासा. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने बड़े अंतरराष्ट्रीय वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस मुठभेड़ के बाद चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें एक आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ. पुलिस के अनुसार यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर से लग्जरी वाहनों की चोरी कर उनके इंजन व चेसिस नंबर बदलने, फर्जी नंबर प्लेट लगाने के बाद उन्हें विभिन्न राज्यों के रास्ते म्यांमार (बर्मा) में बेचता था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य विज्ञाना मार्ग स्थित एक खंडहर में चोरी के वाहन छिपाकर बेचने की तैयारी में हैं. पुलिस टीम के मुताबिक पहुंचते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि उसके तीन साथियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 कार, दो अवैध तमंचे, छह कारतूस (तीन जिंदा व तीन खोखा), फर्जी नंबर प्लेट तथा वाहन चोरी में प्रयुक्त एक्स-टूल डिवाइस, केबल, पेचकस, प्लास और अन्य उपकरण बरामद किए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे दिल्ली-एनसीआर से महंगी गाड़ियां चोरी कर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मणिपुर के रास्ते म्यांमार में ऊंचे दामों पर बेचते थे. गिरोह के सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों में वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं.


इस उल्लेखनीय सफलता पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बुढ़ाना पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

TAGGED:

MUZAFFARNAGAR HINDI NEWS
मुजफ्फरनगर न्यूज
MUZAFFARNAGAR POLICE
STOLEN CARS GANG EXPOSED
MUZAFFARNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.