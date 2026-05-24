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मुजफ्फरनगर में लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा, बिचौलिया समेत तीन महिलाएं गिरफ्तार, जानिए कैसे देते थे धोखा

गिरोह पहले रिश्ता तय कराता, फिर खर्चे के नाम पर पैसे लेता और शादी के बाद युवती जेवर व नकदी लेकर फरार हो जाती थी.

दुल्हन, उसकी मां और बिचौलिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार.
दुल्हन, उसकी मां और बिचौलिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Muzaffarnagar Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 8:29 PM IST

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मुजफ्फरनगर : छपार थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो कुंवारे लड़कों को शादी का झांसा देकर लूट लेता था. पुलिस ने इस मामले में ‘लुटेरी दुल्हन’ समेत तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है. गैंग शादी के महज कुछ घंटों बाद ही दूल्हे के घर से जेवरात और नकदी समेटकर फरार हो जाता था. अब पुलिस ने गैंग की मास्टरमाइंड दुल्हन, उसकी मां और बिचौलिया महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपियों के पास से चोरी के सारे जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं.

मामले में वादी ने 23 मई को थाना छपार में तहरीर देकर बताया था कि उसकी मुलाकात रविन्द्र पुत्र सग्गार निवासी ग्राम घुमावटी से हुई थी. रविन्द्र ने उसके बेटे की शादी कराने के लिए एक रिश्ता बताया और फोन पर सोनाक्षी नाम की युवती की फोटो दिखाई. शादी कराने के नाम पर परिवार से धनराशि भी ली गई. हरिद्वार स्थित एक होटल में शादी कराई गई, जहां वधु को आभूषण दिए गए. शादी दो-तीन दिन बाद युवती जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई.

शिकायत के आधार पर थाना छपार में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनाक्षी पुत्री वेदपाल, कामिनी पत्नी वेदपाल और आशा पत्नी राजेन्द्र निवासी दुर्गाविहार, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया, वे ऐसे परिवारों को निशाना बनाती थीं जिनके यहां शादी में परेशानी होती थी. गिरोह पहले रिश्ता तय कराता, फिर खर्चे के नाम पर पैसे लेता और शादी के एक-दो दिन बाद युवती जेवर व नकदी लेकर फरार हो जाती थी. गिरोह का सहयोगी रविन्द्र अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.

सीओ सदर रवि शंकर त्रिपाठी ने बताया, 23 मई को रामपुर के रहने वाले मांगे राम ने थाना छपार पुलिस को एक तहरीर दी गई थी. उसमें बताया गया कि उन्होंने अपने बेटे की शादी 10 तारीख को हरिद्वार के एक होटल में किया था. दो-तीन दिन बाद दुल्हन ज्वेलरी लेकर भाग गई. जब उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो संपर्क भी नहीं हो सका. तब जाकर मांगेराम को अहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं.

आरोपियों की धर पकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया. टीम ने आज तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है. जिनके नाम है कामिनी, आशा और सोनाक्षी इनमें सोनाक्षी दुल्हन बनी थी. कामिनी इसकी मां है और और आशा ने बिचौलिए का काम किया था. इनके पास से ज्वेलरी का सभी सामान बरामद कर लिया गया है और इन तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

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