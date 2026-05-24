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मुजफ्फरनगर में लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा, बिचौलिया समेत तीन महिलाएं गिरफ्तार, जानिए कैसे देते थे धोखा

मुजफ्फरनगर : छपार थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो कुंवारे लड़कों को शादी का झांसा देकर लूट लेता था. पुलिस ने इस मामले में ‘लुटेरी दुल्हन’ समेत तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है. गैंग शादी के महज कुछ घंटों बाद ही दूल्हे के घर से जेवरात और नकदी समेटकर फरार हो जाता था. अब पुलिस ने गैंग की मास्टरमाइंड दुल्हन, उसकी मां और बिचौलिया महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपियों के पास से चोरी के सारे जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं.

मामले में वादी ने 23 मई को थाना छपार में तहरीर देकर बताया था कि उसकी मुलाकात रविन्द्र पुत्र सग्गार निवासी ग्राम घुमावटी से हुई थी. रविन्द्र ने उसके बेटे की शादी कराने के लिए एक रिश्ता बताया और फोन पर सोनाक्षी नाम की युवती की फोटो दिखाई. शादी कराने के नाम पर परिवार से धनराशि भी ली गई. हरिद्वार स्थित एक होटल में शादी कराई गई, जहां वधु को आभूषण दिए गए. शादी दो-तीन दिन बाद युवती जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई.

शिकायत के आधार पर थाना छपार में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनाक्षी पुत्री वेदपाल, कामिनी पत्नी वेदपाल और आशा पत्नी राजेन्द्र निवासी दुर्गाविहार, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया, वे ऐसे परिवारों को निशाना बनाती थीं जिनके यहां शादी में परेशानी होती थी. गिरोह पहले रिश्ता तय कराता, फिर खर्चे के नाम पर पैसे लेता और शादी के एक-दो दिन बाद युवती जेवर व नकदी लेकर फरार हो जाती थी. गिरोह का सहयोगी रविन्द्र अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.