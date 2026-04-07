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मुजफ्फरनगर अधिवक्ता हत्याकांड; तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 10-10 लाख जुर्माना

डीजीसी क्रिमिनल राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि समीर और आरोपी पहले पोल्ट्री फार्म के काम में साझेदार थे.

मुजफ्फरनगर का अधिवक्ता हत्याकांड.
मुजफ्फरनगर का अधिवक्ता हत्याकांड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 11:36 AM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरनगर: जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 1 दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है.

डीजीसी क्रिमिनल राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अपने निर्णय में न्यायाधीश ने एक कविता के माध्यम से भी संदेश दिया.

2019 में हुई थी हत्या: करीब 7 वर्ष पुराने इस मामले में समीर सैफी की हत्या उस दिन हुई, जब उन्होंने अपने नए चैंबर की शुरुआत की थी. जांच में सामने आया कि पैसों के विवाद, खासकर लगभग 40 लाख रुपए के लेन-देन को लेकर यह साजिश रची गई थी.

डीजीसी क्रिमिनल राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि समीर और आरोपी पहले पोल्ट्री फार्म के काम में साझेदार थे. घटना के अनुसार 15 अक्टूबर 2019 की शाम शहर कोतवाली क्षेत्र से समीर अचानक लापता हो गए. चार दिन बाद भोपा क्षेत्र के सीकरी गांव में उनका शव बरामद हुआ.

उनके पिता अजहर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद पुलिस जांच में अपहरण के बाद हत्या की पुष्टि हुई. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि समीर अपने पैसे वापस मांग रहे थे, जिसे लेकर आरोपियों ने योजना बनाकर हत्या की थी.

हत्या करके लाश छिपाई: जांच में सामने आया कि उन्हें कार से ले जाकर फार्महाउस पर गला घोंटकर मार डाला गया और शव को मिट्टी में छिपा दिया. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने समीर के पेशे को लेकर सवाल उठाए. इस पर अभियोजन ने स्पष्ट किया कि समीर ने विधिवत पंजीकरण के बाद वकालत शुरू की थी.

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि समीर सैफी वकालत शुरू करने से पहले सिंगोल अल्वी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते थे. रॉयल पोल्ट्री फीड के नाम से फर्म दर्ज थी और उसी के जरिए वित्तीय लेन-देन होता था.

कर्ज के विवाद में हत्या: कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए का कर्ज भी लिया था. समय के साथ करीब 40 लाख रुपए के हिसाब-किताब को लेकर दोनों के बीच विवाद गहराता गया. घटना वाले दिन सुबह भी इसी मुद्दे पर समीर के परिवार और सिंगोल के बीच कहासुनी हुई थी.

मामले में अदालत ने सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को अपहरण, हत्या की साजिश और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

वहीं दिनेश पर केवल साक्ष्य छिपाने का आरोप साबित हुआ, जिसके लिए उसे 7 साल की सजा सुनाई गई है. जांच में यह भी सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल वाहन सिंगोल का था, जिसे रिजवान चला रहा था, जबकि बाकी आरोपी उसके साथ सहयोग कर रहे थे.

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