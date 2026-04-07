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मुजफ्फरनगर अधिवक्ता हत्याकांड; तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 10-10 लाख जुर्माना

मुजफ्फरनगर: जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 1 दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है.

डीजीसी क्रिमिनल राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अपने निर्णय में न्यायाधीश ने एक कविता के माध्यम से भी संदेश दिया.

2019 में हुई थी हत्या: करीब 7 वर्ष पुराने इस मामले में समीर सैफी की हत्या उस दिन हुई, जब उन्होंने अपने नए चैंबर की शुरुआत की थी. जांच में सामने आया कि पैसों के विवाद, खासकर लगभग 40 लाख रुपए के लेन-देन को लेकर यह साजिश रची गई थी.

डीजीसी क्रिमिनल राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि समीर और आरोपी पहले पोल्ट्री फार्म के काम में साझेदार थे. घटना के अनुसार 15 अक्टूबर 2019 की शाम शहर कोतवाली क्षेत्र से समीर अचानक लापता हो गए. चार दिन बाद भोपा क्षेत्र के सीकरी गांव में उनका शव बरामद हुआ.

उनके पिता अजहर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद पुलिस जांच में अपहरण के बाद हत्या की पुष्टि हुई. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि समीर अपने पैसे वापस मांग रहे थे, जिसे लेकर आरोपियों ने योजना बनाकर हत्या की थी.

हत्या करके लाश छिपाई: जांच में सामने आया कि उन्हें कार से ले जाकर फार्महाउस पर गला घोंटकर मार डाला गया और शव को मिट्टी में छिपा दिया. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की.