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मुजफ्फरनगर और लखीमपुर में ड्रग्स तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 1.87 करोड़ की स्मैक और ब्राउन शुगर बरामद

मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है. दोनों जगह 1.87 करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद किया गया.

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बुढ़ाना में 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत 1 करोड़ की स्मैक बरामद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 7:51 PM IST

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मुजफ्फरनगर/लखीमपुर खीरी: मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बसी तिराहे के पास से एक कथित अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया.

उसके कब्जे से 218 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है.

जानकारी देते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

शाहजहांपुर और बरेली से लाता था नशीला पदार्थ: 14 सितंबर 2026 को थाना बुढ़ाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नशीले पदार्थों का एक तस्कर बसी तिराहे के पास मौजूद है. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी अहसान राणा को गिरफ्तार कर लिया, जो नंगला गांव का रहने वाला है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शाहजहांपुर और बरेली से स्मैक खरीदकर मुजफ्फरनगर व आसपास के जिलों में बेचता था. आरोपी के खिलाफ हरियाणा और शामली में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर लखीमपुर पुलिस और एसएसबी का एक्शन: दूसरी तरफ इंडो-नेपाल बॉर्डर से सटे लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस और एसएसबी ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है. महज दो दिनों के भीतर चलाए गए अभियान में संयुक्त टीमों ने 124.17 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद की है. बरामद नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 87 लाख रुपये आंकी गई है. इस कार्रवाई के दौरान कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें नेपाल के 3 तस्कर भी शामिल हैं.

सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई पुलिस की सतर्कता: गौरीफंटा और पलिया कोतवाली क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर की गई तलाशी में यह सफलता मिली है. पुलिस और एसएसबी की टीमें लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं. पलिया क्षेत्र से बरामद नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए तस्करों से नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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