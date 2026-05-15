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मुजफ्फरनगर: गंग नहर पटरी पर फेंकी गईं सरकारी दवाइयां, CMO ने जांच के लिए टीम बनाई

स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दिए जाने पर खतौली सीएचसी प्रभारी डॉ. सतीश कुमार तुरंत अपनी टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचे. इसके बाद इन दवाइयों की गहन जांच-पड़ताल करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने इनको जब्त कर लिया गया.

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. यहां गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग पर सड़क किनारे कूड़े के ढेर पर सरकारी दवाइयों की खेप लावारिस पड़ी मिली.

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर: बताया जा रहा है कि इस लावारिस दवाइयों की खेप में कुछ दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं और कुछ अभी इस्तेमाल के योग्य भी बताई जा रही हैं. इसके चलते अब चिकित्सा विभाग की टीम इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार ये दवाइयां कहां की हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम यह भी जांच रही है कि सरकारी बजट से आईं इन दवाओं को किसने और क्यों यहाँ पर फेंका है. बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन इस घटना से चिकित्सा विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही उजागर हुई है.

बैच नंबर के आधार पर होगी सख्त जांच: इस गंभीर मामले में मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) सुनील तेवतिया ने बताया कि सभी दवाइयाँ विभाग द्वारा कब्जे में ले ली गई हैं. वर्तमान में इन दवाइयों को बारीकी से चेक किया जा रहा है ताकि उनके बैच नंबर का पता लगाया जा सके. उस विशिष्ट बैच नंबर के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि ये दवाइयाँ किस सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से आई हैं. इसके साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि ये दवाइयाँ पूर्व में किसको आवंटित की गई थीं.

दोषियों पर होगी सख्त विभागीय कार्रवाई: इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक विशेष उच्च स्तरीय टीम का गठन कर दिया गया है. इस जांच टीम में डॉ. अशोक और डॉ. दिव्या शामिल हैं, जो जिले में एसीएमओ (ACMO) के पद पर कार्यरत हैं. सीएमओ ने स्पष्ट किया कि यदि यह पूर्ण रूप से विभागीय मामला निकलता है और किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि लापरवाही सिद्ध होने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ एडवर्स एंट्री और ट्रांसफर जैसी सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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