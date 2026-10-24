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मुजफ्फरनगर : बालियान ने कहा-आजम मुजफ्फरनगर दंगों के जनक, कपिल देव अग्रवाल बोले, "आजम" पहले याद क्यों नहीं आए

राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व संजीव बालियान. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजम खान को लेकर दिए गए बयान पर मुजफ्फरनगर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने आजम खान को मुजफ्फरनगर दंगों का जनक बताते हुए पुराने दिनों को बुरे सपने जैसा बताया. वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आजम खान को लेकर अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठाए. दोनों भाजपा नेता एमएलसी चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए मुजफ्फरनगर DAV कॉलेज पहुंचे थे.

मीडिया से मुखातिब राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व संजीव बालियान. (Video Credit : ETV Bharat)

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने अखिलेश यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने आजम खान को लेकर कहा था कि वह थे, हैं और आगे भी रहेंगे. बालियान ने आजम खान को मुजफ्फरनगर दंगों का जनक बताते हुए कहा कि यदि उस समय आजम खान मंत्री नहीं होते, तो दंगा नहीं होता. उन्होंने उस दौर को बुरे सपने जैसा बताते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में लोगों ने जिस तरह की परिस्थितियां झेली थीं, वे उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहेंगे.