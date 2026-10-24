मुजफ्फरनगर : बालियान ने कहा-आजम मुजफ्फरनगर दंगों के जनक, कपिल देव अग्रवाल बोले, "आजम" पहले याद क्यों नहीं आए
एमएलसी चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए दोनों भाजपा नेता मुजफ्फरनगर DAV कॉलेज पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:58 AM IST
मुजफ्फरनगर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजम खान को लेकर दिए गए बयान पर मुजफ्फरनगर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने आजम खान को मुजफ्फरनगर दंगों का जनक बताते हुए पुराने दिनों को बुरे सपने जैसा बताया. वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आजम खान को लेकर अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठाए. दोनों भाजपा नेता एमएलसी चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए मुजफ्फरनगर DAV कॉलेज पहुंचे थे.
पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने अखिलेश यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने आजम खान को लेकर कहा था कि वह थे, हैं और आगे भी रहेंगे. बालियान ने आजम खान को मुजफ्फरनगर दंगों का जनक बताते हुए कहा कि यदि उस समय आजम खान मंत्री नहीं होते, तो दंगा नहीं होता. उन्होंने उस दौर को बुरे सपने जैसा बताते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में लोगों ने जिस तरह की परिस्थितियां झेली थीं, वे उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहेंगे.
वहीं, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस के वोट चोरी अभियान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में भी जनता का फैसला सामने आ जाएगा. कहा कि कांग्रेस पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाती थी, लेकिन चुनाव परिणामों से स्पष्ट होगा कि जनता किसे समर्थन देती है. अग्रवाल ने दावा किया कि न संविधान का अपमान हुआ है और न ही वोट या बूथ की चोरी हुई है.
आजम खान के मुद्दे पर कपिल देव अग्रवाल ने अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आजम खान इतने महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें पहले ही इतनी प्रमुखता क्यों नहीं दी गई? उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आजम खान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात कहनी चाहिए.
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