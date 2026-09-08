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'मैं भगवान से डरता हूं और किसी से नहीं'; 23 दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज की कड़ी टिप्पणी

मुजफ्फरनगर: 5 महीने के अंदर 11 मामलों में फांसी की 23 सजा सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने एक दिन पहले सोमवार को सजा सुनाने के दौरान फैसले में कड़ी टिप्पणी भी की है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि-'मैं भगवान से डरता हूं और किसी से नहीं'. जज रवि कुमार दिवाकर यह फैसला चर्चा में है.

फैसले में टिप्पणी के कुछ अंश

जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसले के साथ टिप्पणी करते हुए लिखा- मुझे मेरे माता-पिता द्वारा प्रारंभ से ही यह शिक्षा दी गई है कि सदैव भगवान से डरो और अन्य किसी व्यक्ति से नहीं. अतः मैं ईश्वरीय शक्ति के सिवाय यदि अन्य शक्तियों जैसे-बाहुबलियों, माफिया, अपराधियों से भयग्रस्त होने लगूंगा तो आम जनता जो न्यायालय पर विश्वास करके आती है कि न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर व निर्भीक होगें, बेखौफ होकर न्यायिक कार्य करेगें, पूर्णतः असंगत हो जाएगा. भयग्रस्त हुआ तो मेरे लिये यह उचित होगा कि मैं इस पवित्र न्यायिक संस्था से त्यागपत्र दे दूं. मैं मरना पंसद करुंगा, डरपोक जज कहलवाना नहीं पसंद करुंगा. जब तक मैं अपने सिद्धान्तों पर चल सकता हूं, तब तक सर्विस करुंगा अन्यथा त्यागपत्र दे दूंगा. जब तक मैं जज की कुर्सी पर हूं तो फैसला/निर्णय लेने का अधिकार भी एकमात्र मेरा ही होगा.

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार (Video Credit; ETV Bharat)

लिखा है-जानते हुए कि हम सबको एक दिन मर जाना है, इंसान तमाम उम्र कभी ना मरने की कामना करता है. धर्मराज युधिष्ठिर ने तो भौतिक काया के प्रति मनुष्य की इच्छा को रेखांकित किया है, मगर जिस व्यक्ति ने भी उनके उत्तर का मर्म समझा है, वह अपने कर्म से अमरतत्व पाने में जुट गया है.

कानून की नजर में सभी समान

टिप्पणी में लिखा है- कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं. एक ही कानून को दो व्यक्तियों पर अलग-अलग लागू नहीं किया जा सकता. कानून के सामने दो व्यक्तियों से एक-ही व्यवहार होना चाहिए. जैसे- माफिया, बाहुबलियों, अपराधियों के लिए अलग कानून लागू किया जाए तथा आम आदमी के लिये अलग तरीके से कानून लागू किया जाए. आज दुनिया में दान की बजाय न्याय की ज्यादा जरूरत है. न्याय की गैरहाजिरी में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता. लोगों को सख्त नियमों से कोई तकलीफ नही होती है, लेकिन उन्हें इस बात से जरू नाराजगी-तकलीफ है कि न्याय में समानता नहीं है, अर्थात् न्याय किसी को दिया जाता है और किसी को नहीं.