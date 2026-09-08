'मैं भगवान से डरता हूं और किसी से नहीं'; 23 दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज की कड़ी टिप्पणी
मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने फैसले के साथ ये टिप्पणी भी की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 8:37 PM IST
मुजफ्फरनगर: 5 महीने के अंदर 11 मामलों में फांसी की 23 सजा सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने एक दिन पहले सोमवार को सजा सुनाने के दौरान फैसले में कड़ी टिप्पणी भी की है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि-'मैं भगवान से डरता हूं और किसी से नहीं'. जज रवि कुमार दिवाकर यह फैसला चर्चा में है.
फैसले में टिप्पणी के कुछ अंश
जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसले के साथ टिप्पणी करते हुए लिखा- मुझे मेरे माता-पिता द्वारा प्रारंभ से ही यह शिक्षा दी गई है कि सदैव भगवान से डरो और अन्य किसी व्यक्ति से नहीं. अतः मैं ईश्वरीय शक्ति के सिवाय यदि अन्य शक्तियों जैसे-बाहुबलियों, माफिया, अपराधियों से भयग्रस्त होने लगूंगा तो आम जनता जो न्यायालय पर विश्वास करके आती है कि न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर व निर्भीक होगें, बेखौफ होकर न्यायिक कार्य करेगें, पूर्णतः असंगत हो जाएगा. भयग्रस्त हुआ तो मेरे लिये यह उचित होगा कि मैं इस पवित्र न्यायिक संस्था से त्यागपत्र दे दूं. मैं मरना पंसद करुंगा, डरपोक जज कहलवाना नहीं पसंद करुंगा. जब तक मैं अपने सिद्धान्तों पर चल सकता हूं, तब तक सर्विस करुंगा अन्यथा त्यागपत्र दे दूंगा. जब तक मैं जज की कुर्सी पर हूं तो फैसला/निर्णय लेने का अधिकार भी एकमात्र मेरा ही होगा.
लिखा है-जानते हुए कि हम सबको एक दिन मर जाना है, इंसान तमाम उम्र कभी ना मरने की कामना करता है. धर्मराज युधिष्ठिर ने तो भौतिक काया के प्रति मनुष्य की इच्छा को रेखांकित किया है, मगर जिस व्यक्ति ने भी उनके उत्तर का मर्म समझा है, वह अपने कर्म से अमरतत्व पाने में जुट गया है.
कानून की नजर में सभी समान
टिप्पणी में लिखा है- कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं. एक ही कानून को दो व्यक्तियों पर अलग-अलग लागू नहीं किया जा सकता. कानून के सामने दो व्यक्तियों से एक-ही व्यवहार होना चाहिए. जैसे- माफिया, बाहुबलियों, अपराधियों के लिए अलग कानून लागू किया जाए तथा आम आदमी के लिये अलग तरीके से कानून लागू किया जाए. आज दुनिया में दान की बजाय न्याय की ज्यादा जरूरत है. न्याय की गैरहाजिरी में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता. लोगों को सख्त नियमों से कोई तकलीफ नही होती है, लेकिन उन्हें इस बात से जरू नाराजगी-तकलीफ है कि न्याय में समानता नहीं है, अर्थात् न्याय किसी को दिया जाता है और किसी को नहीं.
किस मामले में सुनाई सजा-टिप्पणी
मामला थाना शाहपुर क्षेत्र का है. 23 जुलाई 2018 को बागपत जनपद के निवाड़ा निवासी दिलशाद पुत्र असलूफ ने शाहपुर थाने में तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री को आरोपी नदीम निवासी सितारा मस्जिद के पास, शाहपुर द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. उसके साथ मारपीट की गई और कथित तौर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई. झुलसी बेटी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार के मुताबिक, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 अगस्त 2018 को आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना पूरी की और 23 नवंबर 2018 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.
प्रभावी पैरवी और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर 7 सितंबर 2026 को एडीजे/एफटीसी कोर्ट नंबर-3, मुजफ्फरनगर न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी नदीम को धारा 302 और 504 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए मृत्युदंड तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. इसी फैसले के तहत उपरोक्त टिप्पणी भी की.
शासकीय अधिवक्ता ने क्या कहा
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने कहा कि जज रवि कुमार दिवाकर ने इन 6 महीनों में एक से बढ़कर एक जजमेंट दिए हैं. मुजफ्फरनगर में 11 मामलों में 23 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई है. एक दिन पहले सोमवार को जो निर्णय आया, जिन्होंने नदीम ने पत्नी शहजादी को मार दिया था, उस मामले में अपने निर्णय में कहा है कि मुझे मेरे माता-पिता ने ऐसी शिक्षा दी है, जिसमें मैं भगवान से ही डरता हूं, अन्य किसी से नहीं. मुझे जजशिप की नौकरी मिली है, किसी अन्याय के लिए नहीं. जज रवि कुमार दिवाकर ने 11 मामलों में 23 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. वे ज्ञानवापी मामले में चर्चित हुए थे. उसमें उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ उसका निपटारा किया था.
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