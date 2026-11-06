ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में दीपावली मिलन समारोह; मिठाई बांटकर साझा की गईं खुशियां, दिया गया प्रेम और भाईचारे का संदेश

मुजफ्फरनगर : दीपावली के पावन अवसर पर मुजफ्फरनगर में सद्भावना और आपसी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली. बघरा तांगा स्टैंड स्थित प्रयत्न पार्क में सद्भावना मंच सेक्युलर फ्रंट की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में विभिन्न धर्मों, समुदायों के लोगों ने शिरकत की. इस मौके पर सभी ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और मिठाई खिलाकर खुशियां साझा कीं.

मुजफ्फरनगर में दीपावली मिलन समारोह. (Video Credit : ETV Bharat)



कार्यक्रम संयोजक गोहर सिद्दीकी ने कहा कि भारत की असली ताकत विविधता में एकता है और त्योहार समाज को जोड़ने का काम करते हैं. दीपावली समारोह का यही संदेश है कि धर्म और विचारधाराएं भले अलग हों, लेकिन इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारा हम सभी को एक सूत्र में बांधते हैं.



इस अवसर पर उद्योगपति अशोक अग्रवाल, राकेश शर्मा सपा नेता, असद फारूकी, वरिष्ठ व्यापारी कृष्ण गोपाल मित्तल, योगेंद्र बालियान, संजय शर्मा (शौर्य होटल), पूर्व बार संघ अध्यक्ष वसी अंसारी, पैगाम-ए-इंसानियत के सदर हाजी आसिफ राही, महबूब आलम एडवोकेट, डॉ. साजिद, राकेश त्यागी, व्यापारी नेता तरुण मित्तल, दीपक गंभीर, सरदार सतनाम सिंह हंसपाल, मास्टर इसरार खान, शमीम कस्सार, राहिल सिद्दीकी, इकराम कस्सार, बदर खान, डॉ. शाहवेज मुर्शीद खान, डॉ. आसिफ, इंजीनियर नफीस राना, हाजी दिलशाद अंसारी, मास्टर दिलशाद, कफील अनवर, उमर खान, बंटी शर्मा, विराट एडवोकट, सोनू सरवट, ईशान अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.