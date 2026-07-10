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मेनका गांधी के मोर 'पिच्छी' वाले बयान पर भड़का जैन समाज, सार्वजनिक माफी की मांग

मुजफ्फरनगर : सकल जैन समाज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी के मोर पिच्छी वाले बयान का जैन समाज ने विरोध किया है. मेनका गांधी ने जैन मुनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली 'पिच्छी' (मयूर पिच्छ) को लेकर अवैध वन्यजीव व्यापार और मोरों की हत्या का दावा किया था. जैन समाज ने इस बयान को तथ्यों से परे और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए मेनका गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है.

मेनका गांधी के मोर 'पिच्छी' वाले बयान पर जैन समाज आक्रोशित. (Video Credit : ETV Bharat)





सकल जैन समाज की ओर से गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी के हालिया बयान पर कड़ा विरोध जताया. जैन समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि मेनका गांधी का बयान निराधार, तथ्यहीन और जैन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है. जैन परंपरा में उपयोग की जाने वाली पिच्छी प्राकृतिक रूप से झड़े हुए मोर पंखों से बनाई जाती है और इसमें किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है.





पदाधिकारियों ने कहा कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है. इसलिए किसी भी जीव की हत्या का समर्थन या प्रोत्साहन जैन परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकता. प्रेस वार्ता के दौरान मेनका गांधी से सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर माफी मांगने और उसे वापस लेने की मांग की गई. इस अवसर पर "जैन सम्मान एवं अधिकार रक्षा अभियान" के तहत चलाए जा रहे तीन चरणों के आंदोलन की भी जानकारी दी गई. अभियान में सोशल मीडिया जनजागरण, मौन प्रदर्शन तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को ज्ञापन सौंपने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं.