दिल्ली में छात्रों पर इजरायल वाली गोलियां चलाई गईं, भारत-इजरायल संबंध देशहित में नहीं : कल्बे जवाद
मुजफ्फरनगर मजलिस में पहुंचे शिया धर्म गुरु कल्बे जवाद ने पेपर लीक मामले समेत कई मुद्दों पर अपनी राय मीडिया से साझा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 10:10 AM IST
मुजफ्फरनगर : सर्राफा बाजार स्थित शिया मोहल्ले में शनिवार देर रात आयोजित मजलिस में शामिल होने पहुंचे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने मीडिया से बातचीत में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन, भारत-इजरायल संबंध, पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी.
मोहर्रम के मौके पर आयोजित मजलिस के बाद मीडिया से बातचीत में शिया धर्म गुरु ने कहा कि आज "बच्ची" की शहादत का दिन है. इसीलिए मजलिस हो रही है. जंतर-मंतर आंदोलन पर कहा कि जिन बच्चों की मेहनत रंग लाई है, उन्हें मुबारकबाद देता हूं. पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था. इस पूरे मामले में अरबों रुपये का खेल हुआ है, हालांकि देर आए दुरुस्त आए.
शिया धर्म गुरु ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर ज्यादती हुई, कई बच्चे जख्मी हुए. मैंने आंदोलन के कई वीडियो देखे हैं, जो बुलेट (गोलियां) इजरायल से कश्मीर में इस्तेमाल के लिए आई थीं. वही बुलेट हमारे बच्चों पर इस्तेमाल की गईं. सरकार को चाहिए कि जिन पुलिसकर्मियों ने बच्चों पर जुल्म किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई करे.
शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अंग्रेज जो नफरत छोड़ गए थे, उसी पर आज अमल हो रहा है. कट्टरपंथी आगे बढ़ रहे हैं, जो हिंदुस्तान के मिजाज के खिलाफ है. हिंदुस्तान मोहब्बत, भाईचारे और दोस्ती का मुल्क है. यहां नफरत बोने वालों को कभी कामयाबी नहीं मिली. हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर मजहब, हर समाज के फूल हैं. एक ही रंग के फूल से गुलदस्ता कभी नहीं महकता.
सरकारी योजनाओं पर शिया धर्मगुरु ने कहा कि योजनाओं का लाभ सर्व समाज तक नहीं पहुंच रहा है. अफसरशाही उन्हें बीच में ही खत्म कर दे रही है. भारत-इजरायल संबंधों पर कहा कि समझ नहीं आता इन रिश्तों से भारत को क्या मिल रहा है. इजरायल से न असलाह, न गैस, न यूरिया, न तेल मिलता है. इससे केवल मुसलमानों से नफरत ही मिलती है. ये संबंध नुकसानदेह हैं. देश को 60 प्रतिशत तेल, 90 प्रतिशत गैस और 100 प्रतिशत यूरिया मुस्लिम देशों से मिलता है. इसलिए तरक्की के लिए उन्हीं से दोस्ती जरूरी है.
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