घरेलू कलह के दौरान पिता ने चलाई गोली, बेटे की मौत, बहू की हालत गंभीर

मुजफ्फरनगर भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी में शुक्रवार सुबह हुई सनसनीखेज वारदात. पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

मुजफ्फरनगर में हत्या.
मुजफ्फरनगर में हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
मुजफ्फरनगर : भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी में शुक्रवार सुबह पिता-पुत्र के बीच घरेलू विवाद खूनी साबित हुआ. विवाद के दौरान आक्रोशित पिता ने लाइसेंसी बदूंक से गोली चला दी. जिसमें बेटे की मौत हो गई और पुत्रवधू गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.



एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार शुक्रवार सुबह भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी निवासी बृजवीर का अपने बेटे रॉबिन सहरावत (28) और बहू रविता (25) से झगड़ा हो गया था. इसी दौरान बृजवीर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी. गोली पुत्र और पुत्रवधू पर दोनों को लगी. फायरिंग आवाज सुनकर परिजन व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आननफानन रॉबिन व रविता लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. जहां से डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में राबिन ने दम तोड़ दिया. जबकि रविता का इलाज चल रहा है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

एसएसपी के मुताबिक आरोपी बृजवीर ने 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से बेटे और बहू पर गोली चलाई थी. उसे हिरासत में ले लिया गया है. विवाद के बाबत पूछताछ की जा रही है. बहू के बयान और प्राथमिक जांच के तथ्यों के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. राबिन के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

