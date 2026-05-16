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मुजफ्फरनगर में RSS के डॉ. इंद्रेश कुमार बोले- देश में मोहब्बत चाहिए, वासना का व्यापार नहीं

डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि पसमांदा समाज मुस्लिम समाज का वह वर्ग है, जिसे सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है.

कार्यक्रम में पसमांदा समाज की विभिन्न जातियों और उपजातियों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया. जहां शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई.

इस दौरान उन्होंने कहा कि पसमांदा समाज की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर चर्चा की गई. सम्मेलन में मिरासी समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किए जाने की मांग भी उठाई गई.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. इंद्रेश कुमार ने हिंदुस्तानी पसमांदा मंच की ओर से अखिल भारतीय मिरासी पसमांदा समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया.

मुजफ्फरनगर: पसमांदा मिरासी समाज के सम्मेलन में पहुंचे RSS के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने लव जेहाद, मॉब लिंचिंग, काऊ लिंचिंग पर अपनी बेबाक राय रखी. उन्होंने लव जेहाद में हो रही हत्याओं पर कहा कि यह प्यार नहीं वासना है. देश को मोहब्बत चाहिए, वासना का व्यापार नहीं.

लव जेहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो प्यार में धोखेबाज हो फिर वह अच्छा प्यार कैसे देगा. आजकल प्यार के नाम पर वासना का इजहार हो रहा है, जिसके कारण कत्ल हो रहे हैं. इसलिए अपनी बेटियों को और सारे समाज को कहूंगा कि देश में मोहब्बत चाहिए देश में वासना का व्यापार नहीं.

उन्होंने कहा कि एक बात और कहूंगा कभी-कभी लिंचिंग का विषय भी आता है. गाय की लिंचिंग होती है, तो उसके रिएक्शन में आदमी की भी लिंचिंग होती है. गाय ही एक ऐसा प्राणी है, जिसके बारे में ऐतराज होता है.

अगर आदमी गाय का लिंचिंग करना और गोमांस बंद करें तो फिर गाय लांचिंग और मैन लिंचिंग से मुक्त हिंदुस्तान हो सकता है. यह तनाव भी सदा के लिए खत्म हो जाएगा.

प्रधानमंत्री की हालिया अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री जाति, मजहब और राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर देशहित की बात करता है. उनकी अपील को 140 करोड़ भारतीयों को गंभीरता से लेना चाहिए और मानना चाहिए.

इस दौरान हिंदुस्तानी पसमांदा मंच के राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर ने अखिल भारतीय मिरासी समाज संयुक्त मोर्चा की ओर से एक मांग पत्र भी सौंपा. इसमें मिरासी समाज की विभिन्न जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने तथा अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किए जाने जैसी विभिन्न मांग प्रमुख रूप से उठाई गई.

सम्मेलन को कामयाब बनाने में राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इदरीस खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजवान अंसारी के साथ-साथ अखिल भारतीय मिरासी समाज संयुक्त मोर्चा के अनेकों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अहम किरदार निभाया.

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