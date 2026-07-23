ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर: दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर भड़के गुर्जर महासभा अध्यक्ष रविंदर सिंह, जांच की मांग

बुधवार को मुजफ्फरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखने पहुंचे थे. उनका मानना है कि ऐसे मामलों में बातचीत और सकारात्मक पहल के जरिए समाधान निकालना अधिक उचित रहता है.

मुजफ्फरनगर: राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि देश के युवा भविष्य की शक्ति हैं और उनकी समस्याओं का समाधान संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए.

निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग: उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों की कोई शिकायत या आशंका है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि युवाओं का विश्वास व्यवस्था में बना रहे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन परिस्थितियों में छात्रों पर बल प्रयोग हुआ, उसकी भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए और यदि कहीं किसी स्तर पर गलती हुई है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. रविंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय गुर्जर महासभा छात्रों के हितों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रयास का समर्थन करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि महासभा का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित कराना है.

आंदोलन को भटकाने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक: उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी जनआंदोलन में असामाजिक या देशविरोधी तत्वों को शामिल होने से रोकना आवश्यक है, ताकि आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से न भटके. उनके अनुसार छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुनना और निष्पक्ष कार्रवाई करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है. राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि संगठन भविष्य में भी छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर उनके साथ खड़ा रहेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित पक्ष छात्रों की मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा और उचित कदम उठाएगा, जिससे युवाओं में विश्वास कायम रहे और परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता भी मजबूत हो सके.

यह भी पढ़ें- आर्मी कमांडर ने की मैराथन कपल कर्नल बजरंग सिंह और आशा सिंह से मुलाकात, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दी बधाई