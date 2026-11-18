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मुजफ्फरनगर: भागवत कथा में महिलाओं के गले से सोने की चेन उड़ाने वाली दिल्ली की पांच शातिर महिलाएं गिरफ्तार, फूलवारी में छिपाया था माल

दो सोने की चेन, डायमंड पेंडल और एक आर्टिफिशियल चेन पुलिस ने की बरामद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सिविल लाइन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली की पांच शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया है. इन महिलाओं ने रेशू विहार में चल रही भागवत कथा के दौरान तीन महिला श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन और आभूषण चोरी कर पूरे परिसर में हड़कंप मचा दिया था.

पुलिस ने इन शातिर महिलाओं की निशानदेही पर चोरी की गई दो सोने की चेन, डायमंड पेंडल और एक आर्टिफिशियल चेन समेत पूरा माल बरामद कर लिया है. पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार महिलाओं ने सामूहिक रूप से यह कबूल किया है कि वे खासतौर पर ऐसे धार्मिक समारोहों और कथाओं में पहुंचती थीं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र होती हैं.

एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat) भीड़ का फायदा उठाकर दिया था वारदात को अंजाम: यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रेशू विहार स्थित रेशू प्रांगण का है, जहां के निवासी सत्यप्रकाश पुत्र स्वर्गीय ईश्वर दयाल ने 17 नवंबर को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि 13 नवंबर को उनके घर रेशू प्रांगण में भागवत कथा चल रही थी और कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु वहां पहुंची हुई थीं. जब महिलाएं वहां भोजन कर रही थीं, तभी पांच अज्ञात महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाकर तीन महिला श्रद्धालुओं के गले से बड़ी सफाई से सोने की चेन उड़ा ली थीं. चोरी हुए आभूषणों में दो सोने की चेन, दो डायमंड पेंडल, एक सोने का पेंडल और एक आर्टिफिशियल चेन शामिल थी, जिसके गायब होने का पता चलते ही कथा परिसर में भारी अफरा-तफरी मच गई थी.