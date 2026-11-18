मुजफ्फरनगर: भागवत कथा में महिलाओं के गले से सोने की चेन उड़ाने वाली दिल्ली की पांच शातिर महिलाएं गिरफ्तार, फूलवारी में छिपाया था माल
भागवत कथा में महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी करने वाली दिल्ली की पांच शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:00 PM IST
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सिविल लाइन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली की पांच शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया है. इन महिलाओं ने रेशू विहार में चल रही भागवत कथा के दौरान तीन महिला श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन और आभूषण चोरी कर पूरे परिसर में हड़कंप मचा दिया था.
पुलिस ने इन शातिर महिलाओं की निशानदेही पर चोरी की गई दो सोने की चेन, डायमंड पेंडल और एक आर्टिफिशियल चेन समेत पूरा माल बरामद कर लिया है. पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार महिलाओं ने सामूहिक रूप से यह कबूल किया है कि वे खासतौर पर ऐसे धार्मिक समारोहों और कथाओं में पहुंचती थीं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र होती हैं.
भीड़ का फायदा उठाकर दिया था वारदात को अंजाम: यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रेशू विहार स्थित रेशू प्रांगण का है, जहां के निवासी सत्यप्रकाश पुत्र स्वर्गीय ईश्वर दयाल ने 17 नवंबर को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि 13 नवंबर को उनके घर रेशू प्रांगण में भागवत कथा चल रही थी और कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु वहां पहुंची हुई थीं. जब महिलाएं वहां भोजन कर रही थीं, तभी पांच अज्ञात महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाकर तीन महिला श्रद्धालुओं के गले से बड़ी सफाई से सोने की चेन उड़ा ली थीं. चोरी हुए आभूषणों में दो सोने की चेन, दो डायमंड पेंडल, एक सोने का पेंडल और एक आर्टिफिशियल चेन शामिल थी, जिसके गायब होने का पता चलते ही कथा परिसर में भारी अफरा-तफरी मच गई थी.
दिल्ली की एक ही कॉलोनी में रहती हैं पांचों महिलाएं: पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष पुलिस टीम गठित की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. फुटेज और मुखबिर तंत्र से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध महिलाओं की पहचान कर ली और जैसे ही सूचना मिली कि वे दोबारा रेशू विहार परिसर में आने वाली हैं, टीम ने घेराबंदी कर पांचों को दबोच लिया. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिलाओं की पहचान पंजवरना पत्नी अप्पाराव, सेरा पत्नी सेल्वा, मुन्नी पत्नी राजेश, करुणा पत्नी अभिषेक और रोशनी पत्नी आदित्य के रूप में हुई है. ये सभी पांचों महिलाएं दिल्ली के इंद्रपुरी स्थित जेजे कॉलोनी की रहने वाली हैं और आपस में गिरोह बनाकर अलग-अलग शहरों के धार्मिक कार्यक्रमों में चोरी की वारदातों को अंजाम देती हैं.
पकड़े जाने के डर से फूलवारी में छिपा दी थीं चेन: इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में महिलाओं ने कबूल किया कि वे चार-पांच दिन पहले ही दिल्ली से मुजफ्फरनगर आई थीं और भागवत कथा की जानकारी मिलने पर वहां पहुंच गई थीं. वारदात को अंजाम देने के बाद जब कथा परिसर में शोर-शराबा होने लगा, तो पकड़े जाने के डर से पांचों महिलाओं ने चोरी की गई चेन को गेट के पास लगी एक रेडीमेड फुलवारी में छिपा दिया था. बुधवार को वे दोबारा उन्हीं छिपाई गई चेन को निकालने और किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के इरादे से वहां पहुंची थीं, लेकिन पहले से सतर्क पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर डायमंड पेंडल लगी दो सोने की चेन और एक पीली धातु की आर्टिफिशियल चेन बरामद कर ली है, साथ ही गिरोह के अन्य आपराधिक संपर्कों की भी गहन जांच की जा रही है.
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