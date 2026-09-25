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मुजफ्फरनगर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामला; हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस चौकी प्रभारी को लापरवाही का दोषी नहीं ठहरा सकते

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखों के भंडारण और विस्फोट से दो बच्चों की मौत के मामले में पुलिस चौकी प्रभारी नरेश सिंह के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई निरस्त कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई करनी होती है. सूचना के अभाव में कार्रवाई नहीं कर पाने को लापरवाही नहीं कहा जा सकता.

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने नरेश सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए 23 मार्च 2026 के अधिकरण के आदेश और उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया.

मामला मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गांव कैलावड़ा का है. सात नवंबर 2023 को पुलिस ने शादाब के घर से बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की थी. इसके बाद 22 जनवरी 2024 को शादाब के घर में विस्फोट हुआ. इससे छत का एक हिस्सा गिर गया और दो बच्चों की मौत हो गई.

उस समय चौकी प्रभारी रहे नरेश सिंह पर आरोप था कि विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के बाद शादाब द्वारा दोबारा विस्फोटक जमा करने और पटाखे बनाने की जानकारी उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई. विभाग ने इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही मानते हुए निंदा प्रविष्टि का दंड दिया था. अधिकरण ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी.