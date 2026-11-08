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युद्ध के हालात और महंगाई की मार से पटाखा कारोबार "धड़ाम", पिछले साल के मुकाबले 50% व्यापार घटने का अनुमान

पटाखा कारोबार "धड़ाम". पढ़ें पूरी वजह ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : दीपावली पर आतिशबाजी के बाजार में इस बार पहले जैसी रौनक नजर नहीं आ रही है. कच्चे माल की बढ़ी कीमतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के हालात का असर पटाखा कारोबार पर भी पड़ा है. पटाखा कारोबारियों के अनुसार इस साल पटाखों की कीमतों में करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है. जिससे ग्राहकों की संख्या में कमी आई है. अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार आतिशबाजी का कारोबार करीब 50 प्रतिशत तक सिमट सकता है.

आतिशबाजी वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सचिन अग्रवाल. (Video Credit : ETV Bharat)



आतिशबाजी वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सचिन अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बाजार में ग्राहकों की संख्या काफी कम है. दीपावली से पहले के पांच-छह दिनों में पटाखा कारोबारियों की दुकानदारी लगभग ना के बराबर रही. छोटी दीपावली के दिन बाजार में कुछ ग्राहकों की आवाजाही जरूर बढ़ी, लेकिन इससे कारोबारियों को कोई खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. पिछले साल के मुकाबले कारोबार लगभग 50 प्रतिशत रहने का अनुमान है.