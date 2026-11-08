युद्ध के हालात और महंगाई की मार से पटाखा कारोबार "धड़ाम", पिछले साल के मुकाबले 50% व्यापार घटने का अनुमान
पटाखा कारोबारियों के अनुसार इस साल पटाखों की कीमतों में करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 8:48 AM IST
मुजफ्फरनगर : दीपावली पर आतिशबाजी के बाजार में इस बार पहले जैसी रौनक नजर नहीं आ रही है. कच्चे माल की बढ़ी कीमतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के हालात का असर पटाखा कारोबार पर भी पड़ा है. पटाखा कारोबारियों के अनुसार इस साल पटाखों की कीमतों में करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है. जिससे ग्राहकों की संख्या में कमी आई है. अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार आतिशबाजी का कारोबार करीब 50 प्रतिशत तक सिमट सकता है.
आतिशबाजी वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सचिन अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बाजार में ग्राहकों की संख्या काफी कम है. दीपावली से पहले के पांच-छह दिनों में पटाखा कारोबारियों की दुकानदारी लगभग ना के बराबर रही. छोटी दीपावली के दिन बाजार में कुछ ग्राहकों की आवाजाही जरूर बढ़ी, लेकिन इससे कारोबारियों को कोई खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. पिछले साल के मुकाबले कारोबार लगभग 50 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
सचिन अग्रवाल ने बताया कि पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाला अधिकांश कच्चा माल विदेशों से आयात किया जाता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध और बढ़ते तनाव के कारण कच्चे माल की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ा है. ऐसे में महंगाई का असर केवल आतिशबाजी तक सीमित नहीं है. चीनी और कागज जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पहले 12-13 रुपये किलो मिलने वाला कागज अब करीब 19 रुपये तक पहुंच गया है.
बहरहाल इस बार भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बाजार में प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा रही है. इन पटाखों पर ग्रीन मार्क और बारकोड व क्यूआर कोड मौजूद होते हैं. टीएसआई से प्रमाणित इन पटाखों से प्रदूषण कम होने का दावा किया जाता है. हालांकि, ग्रीन पटाखे सभी दुकानदारों के पास उपलब्ध नहीं हैं. मुख्य रूप से लाइसेंसधारी चुनिंदा दुकानों पर ही इनकी बिक्री हो रही है.
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