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मुजफ्फरनगर: 15 साल पुराने मर्डर और लूट के केस में 4 अपराधियों को मिली फांसी की सजा

अभियोजन के अनुसार, यह पूरी वारदात 20 अगस्त 2011 की शाम करीब 7:30 बजे घटित हुई थी. उस वक्त भोकरहेड़ी गांव के निवासी राज सिंह अपने मित्र विजेंद्र के साथ मोटरसाइकिल से शामली जनपद के कुड़ाना गांव स्थित अपनी बहन की ससुराल जा रहे थे.

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में वर्ष 2011 के चर्चित हत्या और लूटकांड में वहां की फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि माननीय न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने दोषियों अनिल, सुनील, अजीत और सूरज को फांसी की सजा के साथ कुल 1.20 लाख रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया.

जंगल के पास जानलेवा हमला: रास्ते में जंगल के पास पहले से ही हथियारों के साथ घात लगाए बैठे चार शातिर बदमाशों ने उन्हें जबरन रोक लिया. लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने राज सिंह पर सीधे गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने विजेंद्र के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर उन्हें गहरे जंगल में छोड़ दिया तथा दोनों के पास मौजूद सारी नकदी लूटकर वहां से फरार हो गए. कुछ समय बाद विजेंद्र ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर खुद को बंधनमुक्त करने में सफलता पाई और अपने भांजे को इस खौफनाक घटना की सूचना दी.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय: सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, राज सिंह के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा पीड़ित विजेंद्र की तहरीर पर हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चारों आरोपियों अनिल, सुनील, अजीत और सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. यह संवेदनशील मामला कई वर्षों तक शामली और मुजफ्फरनगर की अलग-अलग अदालतों के बीच स्थानांतरित होता रहा, जिससे सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगा. अंततः फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 में 12 चश्मदीद गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. अदालत के इस सख्त फैसले को लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है.

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