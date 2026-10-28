मुजफ्फरनगर में किसानों का धरना; गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग, हाईवे पर धरने की चेतावनी
मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र में किसान नेता विनीत कुमार त्यागी की अगुवाई में किसानों ने आठ सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:18 PM IST
मुजफ्फरनगर: जिले के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में नावला के पास बुधवार सुबह सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. किसान नेता विनीत कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हुए इस धरने में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे.
किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति कुंतल करने, चीनी मिलों को तत्काल चालू कराने और बिजली विभाग की छापेमारी पर रोक लगाने समेत आठ सूत्रीय मांगें उठाईं. किसानों ने साफ कहा कि जब तक जिलाधिकारी की ओर से उनकी मांगों के समाधान का ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा.
मांगें नहीं मानीं तो हाईवे पर धरने की चेतावनी: किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे हाईवे पर धरना देने को मजबूर होंगे. किसान नेता विनीत कुमार त्यागी ने बताया कि किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर पहले भी प्रशासन को 24 सूत्रीय मांगपत्र दिया गया था. उनके मुताबिक, उस मांगपत्र पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. अब किसानों, मजदूरों और आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आठ सूत्रीय मांगपत्र दिया जा रहा है.
गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग: किसानों की सबसे प्रमुख मांग गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति कुंतल घोषित करने और चीनी मिलों में पेराई सत्र जल्द शुरू कराने की है. किसानों का कहना है कि उन्हें 15 अक्टूबर से मिलों का संचालन शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन पेराई शुरू नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ रही है. उनका तर्क है कि गन्ने से चीनी, शीरा, एथेनॉल, खोई और बिजली जैसे कई उत्पाद तैयार होते हैं, जिनसे चीनी मिलों को आमदनी होती है. किसानों ने इन सह-उत्पादों से होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए उचित गन्ना मूल्य तय करने और एथेनॉल नीति को प्रभावी बनाने की मांग की.
बीज, बिजली बिल और कनेक्शन से जुड़ी समस्याएं: आठ सूत्रीय मांगपत्र में किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों के बीज निर्धारित दरों पर अनुदान के साथ उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है. किसानों का कहना है कि उन्हें महंगे दामों पर बीज खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. बिजली संबंधी समस्याओं को उठाते हुए उन्होंने बिजली बिलों पर लगी पेनल्टी माफ करने और गन्ना पेराई सत्र शुरू होने तक बकायेदार किसानों के बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगाने की मांग की. विनीत कुमार त्यागी ने बिजली विभाग की छापेमारी पर भी सवाल उठाते हुए इसे बंद करने की मांग की.
गांवों में सड़क, नाली और दूसरी सुविधाएं विकसित करने की मांग: किसानों ने मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले गांवों में सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास कराने की मांग उठाई. उनका कहना है कि गांवों में लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए. इसके अलावा भूमि संरक्षण विभाग की ओर से सरकारी नालियों के निर्माण और रखरखाव में कथित लापरवाही की जांच कराने की मांग की गई. किसानों ने क्षतिग्रस्त पक्की नालियों की मरम्मत कराने और जहां जरूरत हो, वहां नई नालियां बनवाने की भी मांग रखी.
बेगराजपुर में प्रदूषण की जांच कराने की मांग: किसानों ने बेगराजपुर क्षेत्र में प्रदूषण, धुएं और गंदे पानी की निकासी की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. मांगपत्र में बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की खरीद और मरीजों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जांच कराने की मांग भी शामिल है. किसानों ने दवाइयों की उपलब्धता में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्थानीय मेडिकल स्टोर संचालकों के हित प्रभावित होने संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही.
खाद वितरण और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें: किसानों ने जिला सहकारी बैंक, सहकारिता विभाग और सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में खाद वितरण से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग भी उठाई. इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की अपील की गई. किसानों का कहना है कि उन्हें खाद पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जानी चाहिए. उन्होंने ऋण से जुड़ी समस्याओं का भी न्यायसंगत समाधान करने की मांग की.
जिलाधिकारी से ठोस आश्वासन मिलने तक जारी रहेगा धरना: किसान नेता विनीत कुमार त्यागी ने कहा कि गन्ने के भाव और चीनी मिलों के संचालन से जुड़ी मांगों को छोड़कर बाकी मुद्दे मुख्य रूप से जिला स्तर के हैं. उनके मुताबिक, इन समस्याओं पर जिलाधिकारी के स्तर से कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने प्रशासन से किसानों की मांगों को गंभीरता से सुनने और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की. विनीत कुमार त्यागी ने दोहराया कि जब तक मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर किसान ट्रैक्टरों के साथ हाईवे पर भी धरना देंगे.
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