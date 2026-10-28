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मुजफ्फरनगर में किसानों का धरना; गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग, हाईवे पर धरने की चेतावनी

मुजफ्फरनगर में आठ सूत्रीय मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: जिले के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में नावला के पास बुधवार सुबह सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. किसान नेता विनीत कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हुए इस धरने में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे.

किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति कुंतल करने, चीनी मिलों को तत्काल चालू कराने और बिजली विभाग की छापेमारी पर रोक लगाने समेत आठ सूत्रीय मांगें उठाईं. किसानों ने साफ कहा कि जब तक जिलाधिकारी की ओर से उनकी मांगों के समाधान का ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा.

जानकारी देते किसान नेता विनीत कुमार त्यागी. (Video Credit: ETV Bharat) मांगें नहीं मानीं तो हाईवे पर धरने की चेतावनी: किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे हाईवे पर धरना देने को मजबूर होंगे. किसान नेता विनीत कुमार त्यागी ने बताया कि किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर पहले भी प्रशासन को 24 सूत्रीय मांगपत्र दिया गया था. उनके मुताबिक, उस मांगपत्र पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. अब किसानों, मजदूरों और आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आठ सूत्रीय मांगपत्र दिया जा रहा है. गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग: किसानों की सबसे प्रमुख मांग गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति कुंतल घोषित करने और चीनी मिलों में पेराई सत्र जल्द शुरू कराने की है. किसानों का कहना है कि उन्हें 15 अक्टूबर से मिलों का संचालन शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन पेराई शुरू नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ रही है. उनका तर्क है कि गन्ने से चीनी, शीरा, एथेनॉल, खोई और बिजली जैसे कई उत्पाद तैयार होते हैं, जिनसे चीनी मिलों को आमदनी होती है. किसानों ने इन सह-उत्पादों से होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए उचित गन्ना मूल्य तय करने और एथेनॉल नीति को प्रभावी बनाने की मांग की. बीज, बिजली बिल और कनेक्शन से जुड़ी समस्याएं: आठ सूत्रीय मांगपत्र में किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों के बीज निर्धारित दरों पर अनुदान के साथ उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है. किसानों का कहना है कि उन्हें महंगे दामों पर बीज खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. बिजली संबंधी समस्याओं को उठाते हुए उन्होंने बिजली बिलों पर लगी पेनल्टी माफ करने और गन्ना पेराई सत्र शुरू होने तक बकायेदार किसानों के बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगाने की मांग की. विनीत कुमार त्यागी ने बिजली विभाग की छापेमारी पर भी सवाल उठाते हुए इसे बंद करने की मांग की. चीनी मिलें चालू कराने की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)