मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन, तहसीलों में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर उठाई आवाज
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से जुड़े पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित दो ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंपे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 11:26 AM IST
मुजफ्फरनगर : किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया. प्रदेशव्यापी आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन में हजारों किसानों ने हिस्सा लिया. संगठन ने आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, आलू का सस्ता बीज उपलब्ध कराने और खाद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई है.
इसके अलावा किसान संगठन ने चकबंदी, तहसीलों में कथित भ्रष्टाचार, फसल सुखाने के लिए खलिहान की जमीनों को खाली कराने और किसानों की अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपे. प्रदर्शन की अध्यक्षता चंद्रवीर सहरावत भोकरहेड़ी ने की. राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने किसानों के मुद्दों पर ईटीवी भारत से जानकारी साझा की.
धर्मेंद्र मलिक के अनुसार मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने, आलू के बीज की कीमत घटाने तथा कोल्ड स्टोर किराये में सहायता का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचाने की मांग की गई है. इसके अलावा ठेके और बटाई पर खेती करने वाले किसानों को राहत देने, यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग उठाई गई है.
दूसरे ज्ञापन में अंश निर्धारण की त्रुटियां दूर करने, पुरबालियान गांव में चकबंदी की समीक्षा कराने, चीनी मिलों में सर्दियों के दौरान किसानों और पशुओं के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करने तथा तहसीलों में कथित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई है. संगठन ने खलिहान की जमीनों को खाली कराने, जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और कृषि विभाग की मिनी किट वितरण व्यवस्था की जांच कराने की मांग भी रखी है. अपर जिलाधिकारी प्रशासन और क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ ने ज्ञापन प्राप्त कर समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है. धरने को विपिन त्यागी, मनीष देव, मानू त्यागी, राजपाल सिंह, बाबर, शहजाद राव, कपिल बालियान, कपिल राठी, नीरज मलिक समेत अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया.
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