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मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन, तहसीलों में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर उठाई आवाज

मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया. प्रदेशव्यापी आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन में हजारों किसानों ने हिस्सा लिया. संगठन ने आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, आलू का सस्ता बीज उपलब्ध कराने और खाद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई है.

मुजफ्फरनगर में किसानों का प्रदर्शन. (Video Credit : ETV Bharat) इसके अलावा किसान संगठन ने चकबंदी, तहसीलों में कथित भ्रष्टाचार, फसल सुखाने के लिए खलिहान की जमीनों को खाली कराने और किसानों की अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपे. प्रदर्शन की अध्यक्षता चंद्रवीर सहरावत भोकरहेड़ी ने की. राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने किसानों के मुद्दों पर ईटीवी भारत से जानकारी साझा की.