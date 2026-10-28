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मुजफ्फरनगर में प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजनों ने युवक को ईंट से कूच कर मार डाला

मुजफ्फरनगर : खतौली कोतवाली क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजनों द्वारा युवक की हत्या की वारदात सामने आई है. युवक-युवती ने करीब एक साल पहले प्रेम विवाह किया था. इसके चलते युवती के परिजन युवक और उसके पक्ष से काफी नाराज थे. सोमवार शाम युवती के परिजनों ने युवक को अकेला पाकर घेर लिया और ईंट से कूच कर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)





बताया गया, खतौली कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव निवासी अक्षय कुमार ने 1 साल पहले पड़ोसी गांव की एक युवती से कोर्ट मैरिज कर ली थी. जिसके बाद से युवती के परिजन अक्षय से बैर रखे हुए थे. सोमवार शाम युवती के परिजनों ने चूना भट्टी रोड पर अक्षय को घेर कर उसकी ईंटों से जमकर पिटाई कर दी. जिसके बाद अक्षय को मृत समझ कर आरोपी फरार हो गए. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अक्षय को अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां से उसकी गंभीर हालत को देख डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया था. हालांकि उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई.





एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि 26 अक्टूबर की शाम को थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी. अक्षय को घायल अवस्था में इलाज हेतु मेरठ हायर सेंटर ले लिया गया था. जहां पर उसकी मौत गई थी. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 2025 में मृतक अक्षय ने एक गैर समुदाय की युवती को भगाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी. इसी के बाद से युवती पक्ष रंजिश मानता था. घटना में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं. जांच के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.